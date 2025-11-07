Les spectateurs désireux d'acheter des billets pour l'édition 2026 de Roland-Garros (24 mai-7 juin) devront à nouveau en passer par un tirage au sort, a indiqué la Fédération française de tennis (FFT), qui organise le tournoi du Grand Chelem sur terre battue. Elle avait introduit ce système de tirage au sort en 2025.

Keystone-SDA ATS

Les spectateurs intéressés par l'achat de billets sont invités à s'inscrire entre le 3 et le 17 décembre sur la plateforme https://tickets.rolandgarros.com. «Toutes les personnes inscrites au cours de cette période auront, quelle que soit leur date d'inscription, exactement les mêmes chances d'obtenir un créneau d'achat de billets», assure la FFT dans son communiqué.

«Les participants seront avertis du résultat du tirage au sort par e-mail avant la fin du mois de février», précisent encore les organisateurs de Roland-Garros. Les lauréats du tirage au sort pourront acheter au maximum quatre billets pour les courts principaux (Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen et Simonne-Mathieu) et quatre billets pour les courts annexes durant la première semaine du tournoi (24-31 mai 2026).