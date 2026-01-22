Stan Wawrinka sort vainqueur d'une bataille folle et se hisse en 16es !

  1. Clients Privés
Open d'Australie Wawrinka sort vainqueur d'une bataille folle et se hisse en 16es !

Clara Francey

22.1.2026

Immense Stan Wawrinka ! Le Vaudois de bientôt 41 ans a arraché son ticket pour les 16es de finale de l'Open d'Australie en matant en cinq sets et 4h33' le Français Arthur Géa (ATP 198) jeudi au 2e tour, prenant physiquement le dessus sur son cadet de presque 20 ans.

Keystone-ATS

22.01.2026, 10:40

22.01.2026, 11:42

Le vainqueur de l'édition 2014 s'est imposé 4-6 6-3 3-6 7-5 7-6 (10/3) pour devenir le premier quadragénaire à se hisser au 3e tour d'un tournoi majeur depuis la légende australienne Ken Rosewall en 1978, à Melbourne déjà. Il a démontré, si besoin était, que sa passion et sa rage de vaincre étaient toujours celles d'un junior.

«Je prends un immense plaisir avec ce public, qui m'amène une énergie supplémentaire. C'est génial d'avoir tant de bruit, tant de soutien», a lâché sur le court Stan Wawrinka, lequel a préféré mettre en avant sa résilience plutôt que son fabuleux revers à une main. «Il m'a aussi coûté des points», a-t-il relevé.

«Je me bats toujours jusqu'au bout, je donne tout sur le court en repoussant mes limites. Encore merci», a lancé au public celui dont le dernier match en cinq sets - au 1er tour à Melbourne en 2024 face à Adrian Mannarino - s'était conclu sur un 6-0 en faveur du Français.

Fritz au menu samedi

Bien plus affûté qu'en 2024 ou en 2025, Stan Wawrinka n'a rien lâché. Dos au mur à 5-5 dans la quatrième manche, il a su élever son niveau de jeu pour obtenir le droit de disputer le 58e cinquième set de sa longue carrière, concluant la quatrième manche d'un somptueux passing de revers le long de la ligne. Et il ne s'est pas crispé lorsqu'Arthur Géa est revenu de 2-0 à 2-2 dans le set décisif.

L'ex-no 3 mondial semblait même au bord de la rupture à 3-3, au moment de faire face à deux balles de break consécutives à 15/40. Mais il a là aussi élevé le curseur, écartant le danger avec panache avant de forcer la décision dans le super tie-break face à un Arthur Géa gêné par des douleurs aux genoux et un début de crampes.

Cette victoire, sa 160e en Grand Chelem et la 45e à Melbourne (soit autant que Pete Sampras en Australie), permet à Stan Wawrinka de retrouver le stade des 16es de finale dans un Majeur pour la première fois depuis Wimbledon 2023. Il retrouvera samedi le no 9 mondial, l'Américain Taylor Fritz, qu'il a battu à deux reprises en trois confrontations.

Une bière pour récupérer

Mais comment va-t-il bien pouvoir récupérer d'ici là ? «Aucune idée!», a répondu Stan Wawrinka lors de son interview sur le court. «Je boirai peut-être une bière», a-t-il (à moitié) plaisanté en faisant référence à une cannette tombée au bord du court.

«Je suis exténué», avait-il lâché d'emblée lorsque l'ancien no 1 mondial Mats Wilander lui a demandé comment il se sentait. «C'est mon dernier Open d'Australie et je fais en sorte qu'il dure le plus longtemps possible», s'est-il aussi amusé, remerciant à nouveau un public dont le soutien inconditionnel fut précieux.

Le soutien des spectateurs ne sera d'ailleurs pas de trop au moment de défier samedi Taylor Fritz. Lequel se souvient par ailleurs certainement qu'il avait subi l'an dernier à Melbourne la loi d'un autre vétéran, le Français Gaël Monfils (38 ans à l'époque).

Stan Wawrinka sort vainqueur d'une bataille folle et se hisse en 16es !