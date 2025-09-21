  1. Clients Privés
Laver Cup Sous l’impulsion de Fritz, Team USA renverse la vapeur

ATS

21.9.2025 - 11:11

L'Europe a bu la tasse samedi à San Francisco lors de la 2e journée de la Laver Cup, à l'image du no 1 mondial Carlos Alcaraz, balayé par Taylor Fritz. L'équipe Monde mène 9-3 avant l'ultime journée.

Keystone-SDA

21.09.2025, 11:11

21.09.2025, 11:38

L'Europe, sous le capitanat de Yannick Noah, qui avait pris l'avantage 3-1 au soir de la première journée, n'a pas remporté le moindre match samedi.

Laver Cup. L’Europe mène la danse après la première journée à San Francisco

Laver CupL’Europe mène la danse après la première journée à San Francisco

En simple, l'Australien Alex de Minaur (ATP 8) n'a mis que 89 minutes pour assommer l'Allemand Alexander Zverev (ATP 3) 6-1 6-4. Puis l'Argentin Francisco Cerundolo (ATP 21) a dominé le Danois Holger Rune (ATP 11) 6-3 7-6 (7/5), avant que l'Américain Fritz (ATP 5) n'atomise le récent vainqueur de l'US Open 6-3 6-2 en 71 minutes.

«J'ai joué sans peur»

«Je savais ce que j'avais à faire. La question était de savoir si j'en serais capable», a commenté Fritz. «Je ne me suis pas posé de questions, je n'ai pas joué la sécurité. J'ai joué sans peur sur les points importants.»

Dans «un endroit spécial». Roger Federer va ressortir sa raquette le temps d’un match !

Dans «un endroit spécial»Roger Federer va ressortir sa raquette le temps d’un match !

Pour terminer la journée, l'équipe Monde coachée par Andre Agassi a ajouté une cerise sur le gâteau en double. De Minaur et Alex Michelsen n'ont fait qu'une bouchée de la paire Europe formée par Rune et Casper Ruud (6-3 6-4).

La première équipe à 13 points soulèvera dimanche le trophée de ce tournoi exhibition voulu par Roger Federer. Les matchs de vendredi valaient chacun un point, ceux de samedi deux points et ceux de dimanche trois, à commencer par le double d'ouverture.

