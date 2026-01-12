  1. Clients Privés
«Un moment qui doit arriver» Une star du tennis, bourreau de Roger Federer, range sa raquette

ATS

12.1.2026 - 08:23

Le Canadien Milos Raonic, ancien no 3 mondial et finaliste à Wimbledon en 2016, a annoncé prendre sa retraite. Il compte à son palmarès huit titres sur le circuit ATP.

En 2016, Milos Raonic avait éliminé Roger Federer en demi-finales à Wimbledon.
imago/Colorsport
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

12.01.2026, 08:37

«C'est un moment qui doit arriver un jour, vous le savez mais étonnamment vous n'y êtes jamais prêt. J'y suis aussi prêt que je ne le serai jamais», a commenté le Canadien de 35 ans sur les réseaux sociaux. Il s'est dit «l'homme le plus chanceux qui a pu vivre et accomplir ses rêves».

Né à Podgorica au Monténégro, Raonic est devenu le premier Canadien à jouer une finale en Grand Chelem. Il n'est plus apparu en compétition depuis un an et demi et sa défaite au premier tour des Jeux olympiques de Paris sur la terre battue de Roland-Garros.

Tombeur de Federer à Wimbledon

Gros serveur, il a connu son heure de gloire en 2016 quand il a battu Roger Federer en demi-finale à Wimbledon avant de perdre en finale contre Andy Murray. Cette même année, il a joué les demi-finales à l'Open d'Australie et les Masters de fin d'année, terminant la saison au 3e rang mondial.

Serena Williams - In the Arena. Roger Federer : «C’est quelque chose que j’admire chez elle»

Sur le même thème

Roger Federer admire le parcours de Serena Williams

Ne manquez pas la série «Serena Williams - In The Arena», qui retrace toute la carrière de la championne américaine de tennis, entre moments de gloire, doutes et tristesses. Retrouvez les 8 épisodes sur blue Zoom en janvier.

08.01.2026

