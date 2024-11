La légende espagnole du tennis Rafael Nadal s'est dit mardi «reconnaissant» d'avoir été sélectionné par son capitaine, malgré sa défaite en deux sets contre Botic van de Zandschulp en quarts de finale de Coupe Davis, dans ce qui sera «probablement mon dernier match».

La légende espagnole du tennis Rafael Nadal a probablement joué le dernier match de son incroyable carrière. ats

AFP Gregoire Galley

Quand a été prise la décision de vous faire jouer ce simple ?

«Ce qui est interne à l'équipe reste interne. Mais ça n'a bien sûr pas été une décision facile pour le capitaine (David Ferrer, NDLR). En définitive, je pense que David a aligné le joueur dont il sentait qu'il avait la meilleure chance de gagner. Depuis le début, je lui ai donné des signaux pour qu'il ne se sente pas obligé de me faire jouer. On a eu beaucoup de conversations cette semaine. Bien sûr, me faire jouer était un risque, mais c'est le travail du capitaine. Je suis sûr que David a pris sa décision en pensant au bien de l'équipe, pas à mes intérêts personnels. C'est quelque chose que je respecte. J'ai été sur le court, j'ai fait de mon mieux, et je lui suis reconnaissant de m'avoir donné cette chance.»

Pensez-vous avoir disputé le dernier match de votre carrière ?

«La décision de m'aligner comme deuxième joueur n'a pas fonctionné. Le choix facile, et sans doute le bon, est de me remplacer (si l'Espagne atteint les demi-finales, NDLR). Dans mon esprit, si j'étais le capitaine, je ne me ferais pas jouer en demi-finale si on se qualifie. D'une certaine manière, cette défaite est peut-être positive. C'était mon dernier match, probablement mon dernier match. J'ai perdu mon premier match en Coupe Davis (en 2004), je viens de perdre mon dernier match. La boucle est bouclée.»

Comment avez-vous vécu cette journée qui pourrait être la dernière de votre carrière professionnelle ?

«La journée a bien entendu été émouvante. Les émotions ressenties pendant l'hymne national, qui était peut-être mon dernier en tant que joueur professionnel, étaient très particulières. J'ai essayé de faire de mon mieux, de rester aussi positif que possible, de jouer avec la bonne énergie. Ca n'a pas suffi, bravo à Botic. Il n'y a pas grand-chose de plus à analyser».

Quel sera votre rôle dans la suite de la compétition si l'Espagne se qualifie ?

«J'espère vraiment que Carlos (Alcaraz) va gagner son match, puis le double. J'espère que notre parcours va se poursuivre. Je continuerai à travailler dur chaque jour pour jouer au cas où l'équipe aurait encore besoin de moi. A ce moment de ma carrière, je ne peux pas vraiment me plaindre. J'ai fait de mon mieux, j'ai essayé de profiter, ça n'a pas fonctionné.»