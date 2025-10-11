  1. Clients Privés
Shanghai Le conte monégasque : Vacherot dompte un Djokovic affaibli !

ATS

11.10.2025 - 12:50

Le Monégasque Valentin Vacherot (ATP 204) s'est qualifié samedi pour la finale du Masters 1000 de Shanghai. Il a terrassé un Novak Djokovic (ATP 5) diminué physiquement en deux sets, 6-3 6-4.

Keystone-SDA

11.10.2025, 12:50

11.10.2025, 12:51

Premier joueur de la Principauté à battre un membre du top 10 et à disputer une finale sur le circuit ATP, Vacherot (26 ans) défiera dimanche pour le titre son cousin français Arthur Rinderknech (ATP 54) ou l'ex-no 1 mondial russe Daniil Medvedev (ATP 18).

Deux jours après s'être assuré d'intégrer pour la première fois le top 100 mondial en se qualifiant pour le dernier carré, Vacherot a gagné samedi sa place parmi les 60 meilleurs joueurs mondiaux grâce à sa victoire contre Djokovic.

Du jamais vu depuis 2003

Avant lui, jamais un joueur classé hors du top 200 n'avait disputé de finale en Masters 1000, les tournois les plus importants du circuit masculin après les quatre du Grand Chelem.

Le joueur le moins bien classé à avoir atteint la finale d'un tournoi de cette catégorie (créée en 1990) était jusqu'alors le Roumain Andrei Pavel, 191e mondial lorsqu'il avait joué le titre à Paris en 2003.

Vacherot n'a encore jamais affronté Medvedev. Quant à Rinderknech, le seul duel entre les deux cousins remonte à juillet 2018, lors d'un tournoi ITF à Ajaccio où Vacherot avait perdu en deux sets.

«Nole» au bord de l'abandon

Samedi en demi-finales, le Monégasque se mesurait également pour la première fois à Novak Djokovic sur le circuit principal. Dans la chaleur et l'humidité de Shanghai, le Serbe de 38 ans a semblé parfois au bord de l'abandon, finissant certains points à genoux ou prostré sur sa raquette.

A 4-3 dans le premier set, l'homme aux 24 titres en Grand Chelem a pris un temps mort médical pour se faire masser le haut de la jambe gauche, la fesse et le bas du dos. A son retour sur le court, Djokovic n'a plus inscrit le moindre jeu du premier set et a dû écarter deux balles de break dès le premier jeu du deuxième acte.

L'ex-no 1 mondial a fini par concéder son service à 4-4, dans un jeu terni par trois doubles fautes. Quelques instants plus tard, Vacherot a conclu la partie sur sa deuxième balle de match, non sans avoir contenu un ultime sursaut d'orgueil de Djokovic en sauvant une balle de débreak.

