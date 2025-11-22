Le double sera décisif dans la deuxième demi-finale de la Coupe Davis, qui oppose l'Espagne et l'Allemagne samedi à Bologne. Le vainqueur de cet affrontement défiera l'Italie dimanche en finale.

Carreno lance l’Espagne vers la finale de la Coupe Davis. EPA

Keystone-SDA ATS

Le champion olympique 2021 Alexander Zverev (ATP 3) a permis à l'Allemagne d'égaliser à 1-1 en battant Jaume Munar (ATP 36) 7-6 (7/2) 7-6 (7/5) dans le choc des nos 1. Pablo Carreño Busta (ATP 89) avait donné le premier point à l'Espagne en dominant Jan-Lennard Struff (ATP 84) 6-4 7-6 (8/6) dans le match d'ouverture.

Le double s'annonce indécis. Il doit mettre aux prises la paire espagnole composée de Marcel Granollers et Pedro Martinez au duo allemand Kevin Krawietz/Tim Pütz.