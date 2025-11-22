  1. Clients Privés
Coupe Davis Le double décidera la demi-finale entre l’Espagne et l’Allemagne

ATS

22.11.2025 - 15:54

Le double sera décisif dans la deuxième demi-finale de la Coupe Davis, qui oppose l'Espagne et l'Allemagne samedi à Bologne. Le vainqueur de cet affrontement défiera l'Italie dimanche en finale.

Carreno lance l’Espagne vers la finale de la Coupe Davis.
Carreno lance l’Espagne vers la finale de la Coupe Davis.
EPA

Keystone-SDA

22.11.2025, 15:54

22.11.2025, 17:06

Le champion olympique 2021 Alexander Zverev (ATP 3) a permis à l'Allemagne d'égaliser à 1-1 en battant Jaume Munar (ATP 36) 7-6 (7/2) 7-6 (7/5) dans le choc des nos 1. Pablo Carreño Busta (ATP 89) avait donné le premier point à l'Espagne en dominant Jan-Lennard Struff (ATP 84) 6-4 7-6 (8/6) dans le match d'ouverture.

Le double s'annonce indécis. Il doit mettre aux prises la paire espagnole composée de Marcel Granollers et Pedro Martinez au duo allemand Kevin Krawietz/Tim Pütz.

