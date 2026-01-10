  1. Clients Privés
United Cup La Suisse se hisse en finale grâce à Belinda Bencic et Jakub Paul !

ATS

10.1.2026 - 08:04

La Suisse jouera la finale de la United Cup dimanche à Sydney, face aux Etats-Unis ou à la Pologne. La paire Belinda Bencic/Jakub Paul a offert la victoire à son équipe face à la Belgique (2-1) en battant Elise Mertens et Zizou Bergs 6-3 0-6 10/5 dans le double mixte décisif.

Keystone-SDA

10.01.2026, 08:04

10.01.2026, 08:22

Patronne de cette équipe – même si Stan Wawrinka en est le capitaine –, Belinda Bencic (WTA 11) vit décidément une semaine de rêve en Australie. La St-Galloise est ainsi invaincue tant en simple qu'en double mixte au côté du Grison Jakub Paul, avec à chaque fois quatre succès à la clé.

United Cup. Belinda Bencic et Jakub Paul propulsent la Suisse en demies !

United CupBelinda Bencic et Jakub Paul propulsent la Suisse en demies !

Samedi, la double médaillée olympique de 2021 (or en simple, argent en double) a encore une fois mis son équipe sur la bonne orbite en battant la solide Elise Mertens (WTA 19) 6-3 4-6 7-6 (7/0) dans le match d'ouverture. Elle a ensuite parfaitement tenu son rôle en double mixte, malgré un deuxième set cauchemardesque.

Le duo Bencic/Paul a parfaitement su réagir après avoir laissé filer la deuxième manche, même s'est retrouvé mené 2/0 dans le tie-break décisif. Les deux Helvètes ont forcé la décision en gagnant cinq points d'affilée pour faire passer le score de 4/4 à 9/4, avant de conclure sur sa deuxième balle de match.

Wawrinka résiste mais perd

Stan Wawrinka (WTA 156) n'a quant à lui pas signé d'exploit, s'inclinant 6-3 6-7 (4/7) 6-3 devant Zizou Bergs (ATP 42) pour subir sa troisième défaite d'affilée. Mais le Vaudois de 40 ans a démontré une nouvelle fois l'excellence de sa forme. Et il joue à merveille son rôle de motivateur sur le banc.

La Suisse ne partira pas favorite en finale. Sa tâche s'annonce même extrêmement compliquée tant face aux Etats-Unis du duo Taylor Fritz (ATP 9)/Coco Gauff (WTA 4) que face à la Pologne de la paire Hubert Hurkacz (ATP 83)/Iga Swiatek (WTA 2). Mais si Belinda Bencic évolue dans le même registre, l'exploit sera à la portée des Helvètes.

