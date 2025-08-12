Épuisé par une météo étouffante, le Français Arthur Rinderknech a fait un malaise et a abandonné au troisième tour du Masters 1000 de Cincinnati. Il était alors mené 7-6 (7/4), 4-2 par le Canadien Félix Auger-Aliassime (25 ans, 28e mondial) lundi.

Image impressionnante : Arthur Rinderknech s'est écroulé sous la chaleur à Cincinnati. Le Français s'est relevé avant d'abandonner quelques jeux plus tard. pic.twitter.com/nn74RyraCX — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 11, 2025

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

A 2-2 dans la deuxième manche, Rinderknech (30 ans, 70e) s'est soudainement allongé en fond de cour, à l'ombre, une serviette sur la tête. Après l'intervention d'un médecin pendant quelques minutes, il n'a repris la partie que pour deux jeux avant de jeter l'éponge, visiblement à bout de souffle, dans des conditions étouffantes (plus de 30 degrés et 50% d'humidité).

«Merci pour vos messages, tout va bien», a rassuré le Français sur Instagram. «Il faut juste essayer de tout remettre à zéro entre chaque point. Bien respirer, boire de la bonne manière, manger de la bonne manière. C'est de la survie», avait-il expliqué à «L'Equipe» après son 2e tour dans l'Ohio.

Lundi, dans le premier set, le Français a sauvé quatre balles de break sans s'en procurer afin de forcer un tie-break où il a mené 3-1 avant d'être dépassé.

Panne électrique

En huitièmes de finale, Auger-Aliassime affrontera un autre Français, Benjamin Bonzi (29 ans, 63e), tombeur de Stefanos Tsitsipas (27 ans, 29e) 6-7 (4/7), 6-3, 6-4 après une victoire probante au deuxième tour déjà contre l'Italien Lorenzo Musetti (10e mondial).

Le match a été interrompu pendant plus d'une heure, comme le reste du tournoi, le site ayant été victime d'une panne électrique.