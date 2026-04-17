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Tennis Le Geneva Open attire un gros poisson

ATS

17.4.2026 - 08:04

Taylor Fritz (ATP 8) disputera pour la quatrième année consécutive le Geneva Open (17-23 mai). Les organisateurs de l'ATP 250 genevois ont annoncé sa participation vendredi.

Taylor Fritz sera à nouveau de la partie cette année à Genève
Taylor Fritz sera à nouveau de la partie cette année à Genève
ATS

Keystone-SDA

17.04.2026, 08:04

17.04.2026, 08:12

Demi-finaliste sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives en 2022 pour sa première participation, Taylor Fritz est pour l'heure le joueur le mieux classé à s'être engagé auprès des organisateurs. Il est le seul Américain à s'être hissé en finale d’un tournoi du Grand Chelem chez les messieurs depuis 2010 (US Open 2024).

Taylor Fritz (28 ans) s'avance comme l’une des quatre têtes d’affiche du tournoi avec Stan Wawrinka (ATP 107), Casper Ruud (ATP 12) et Alexander Bublik (ATP 11). Les organisateurs espèrent encore attirer de gros poissons, notamment le tenant du titre Novak Djokovic (ATP 4) qui avait conquis son 100e titre ATP l'an dernier à Genève. L'Entry List sera dévoilée mardi prochain, et elle sera complétée par trois «wild cards».

Geneva Open. Stan Wawrinka fera ses adieux au public romand au Parc des Eaux-Vives

Geneva OpenStan Wawrinka fera ses adieux au public romand au Parc des Eaux-Vives

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