Le jour où Roger Federer a failli briser sa carrière en skiant avec Marc Rosset

Lorsque Roger Federer a mis un terme à son exceptionnelle carrière en 2022, il a reconnu qu'il se réjouissait tout particulièrement de remonter sur ses skis. En raison du risque élevé de blessures, la superstar bâloise du tennis a renoncé pendant des années à son hobby. Sans doute aussi parce qu'il s’est fait une frayeur à Crans-Montana dans sa jeunesse.

En rentrant d’Australie, Federer était alors allé skier quelques jours en Valais avec Marc Rosset. Le champion olympique de 1992 s'est souvenu de l'accident dans le podcast de «Tennis Legend», diffusé en juillet. «Roger devait avoir 18 ou 19 ans», a déclaré Rosset. «A un moment donné, il me dépasse et prend une bosse. Il s'envole et je me dis: ‘Merde ! C'est la catastrophe !’» Selon le Genevois, Federer aurait volé en arrière dans les airs sur plusieurs mètres avant de s'écraser violemment sur la neige.

«Son corps était tordu dans tous les sens. J'étais sûr qu'il s'était cassé quelque chose. J'ai eu peur. Imagine que sa carrière se soit arrêtée à cause de ça. Nous n'aurions pas eu l'air bien, J'aurais été un homme mort en Suisse», a poursuivi Rosset.

«J'ai skié comme un dingo»

En 2019, Federer s'est lui-même souvenu de sa lourde chute. «J'ai skié comme un dingo (...), j'ai pris une bosse, j'ai volé dix mètres et je me suis retrouvé 100 mètres plus bas dans la neige. Marc rigolait, mais il a quand même eu très peur pour moi», avait-il raconté dans une interview au «Matin». Le soulagement a été d'autant plus grand lorsque Federer a pu se relever. «J'ai bien conscience d'avoir été chanceux.»

Après cette chute, Federer s’était rendu à Zurich pour participer à la Coupe Davis. La Suisse s’était inclinée 3-2 face à l'Australie, mais à cette époque, Federer était sans doute simplement heureux de pouvoir encore se tenir debout sur le court. Quelques années plus tard, le Bâlois remporta à Wimbledon le premier de ses 20 titres du Grand Chelem.

Depuis sa retraite, Federer est de nouveau présent dans les montagnes. En janvier 2023, il est remonté sur les skis pour la première fois depuis 15 ans, comme il l'avait immortalisé dans une vidéo Instagram. Aujourd'hui âgé de 43 ans, il s'adonne toutefois à une activité plus modérée que lorsqu'il était adolescent ...