L'ATP et la Fédération italienne de tennis (FITP) ont annoncé jeudi que Turin allait continuer à accueillir le Masters, qui réunit en fin d'année les huit meilleurs joueurs de la saison écoulée, au moins jusqu'en 2027.

Jannik Sinner a déjà validé son billet pour le Masters.

Tennis Le Masters ATP à Turin au moins jusqu'en 2027

Il était déjà acquis que la cité du Piémont, hôte depuis 2021, hébergerait l'édition 2026 du 15 au 22 novembre dans son Inalpi Arena.

Cette prolongation d'un an doit permettre «de continuer à bâtir sur la dynamique» existante, s'est réjoui le patron italien de l'ATP Andrea Gaudenzi, cité dans le communiqué.

Un participant a déjà validé son ticket pour novembre: le no 1 mondial Jannik Sinner, tout juste sacré à Wimbledon et double tenant du titre du Masters.

L'ATP et la FITP ont signé en 2024 un accord offrant à l'Italie l'organisation du Masters jusqu'en 2030.