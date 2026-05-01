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Tennis Le meilleur joueur japonais de l'histoire va ranger sa raquette

ATS

1.5.2026 - 09:35

Kei Nishikori a annoncé vendredi qu'il mettrait un terme à sa carrière à la fin de la saison. Meilleur joueur japonais de l'histoire du tennis, il a longtemps été contrarié par les blessures.

Kei Nishikori va ranger sa raquette.
Kei Nishikori va ranger sa raquette.
KEYSTONE

Keystone-SDA

01.05.2026, 09:35

01.05.2026, 09:41

«J'aurais voulu poursuivre ma carrière de joueur, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux en annonçant sa décision. En me retournant sur tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui (dans le tennis), je peux fièrement affirmer que j'ai tout donné».

Aujourd'hui âgé de 36 ans, Nishikori est le premier Japonais à avoir atteint la finale d'un tournoi du Grand Chelem, en 2014 à l'US Open où il avait perdu face à Marin Cilic.

Il est aussi le premier Japonais à avoir atteint le top 10 mondial, se hissant au 4e rang de l'ATP en mars 2015. Il compte à son palmarès 12 titres sur le principal circuit professionnel ainsi qu'une médaille de bronze olympique décrochée à Rio en 2016. Il a joué à quatre reprises les Masters de fin d'année (2014, 2015, 2016 et 2018) parvenant deux fois en demi-finales.

Un coude problématique

Mais depuis des années les blessures l'ont empêché de poursuivre au plus haut niveau. Il a été opéré deux fois du coude droit (2009 et 2019) ainsi que de la hanche (2022). Il est classé cette semaine au 464e rang mondial et joue sur le circuit Challenger (2e division).

Né au Japon le 29 décembre 1989, Nishikori a rejoint l'académie IMG (ex-Bollettieri Academy) en Floride à l'âge de 14 ans.

Il a débuté sur le circuit professionnel en 2007 et remporté son premier titre ATP dès 2008 à Delray Beach. Son dernier titre remonte à Brisbane en 2019.

Sa meilleure saison restera 2014 lorsqu'il a gagné quatre titres et atteint la finale à Flushing Meadows après avoir éliminé en demies le no 1 mondial de l'époque Novak Djokovic.

«Je suis extrêmement fier d'avoir joué sur le circuit ATP, d'avoir atteint le plus haut niveau mondial et de m'être maintenu dans le top 10», énumère-t-il dans son message.

«Victoire ou défaite, l'ambiance que j'ai connue sur les courts remplis à craquer est irremplaçable», ajoute-t-il. «Je vais profiter de chaque moment des matches qu'il me reste à jouer et me battre jusqu'à la toute fin», conclut-il.

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