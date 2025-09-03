Il n'y a pas d'endroit dans le monde du tennis où l'on peut gagner autant d'argent qu'à l'US Open. Les six participants suisses en ont également profité.

Grâce à son huitième de finale, Leandro Riedi a touché le pactole à l'US Open. Keystone

Patrick Lämmle

Le prize money du dernier tournoi du Grand Chelem de la saison a augmenté de 20% par rapport à l'année dernière pour atteindre 90 millions de dollars (72,4 millions de francs). Et l'argent n'est pas réservé qu’aux stars.

Rebeka Masarova et Jil Teichmann ont été éliminées au 1er tour, mais leur participation au tableau principal vaut déjà l'équivalent de 88'000 francs. Pour Belinda Bencic et Viktorija Golubic, le tournoi s'est terminé au 2e tour, ce qui représente environ 124'000 francs.

Chez les messieurs, les deux qualifiés suisses ont empoché encore plus. Jérôme Kym est parvenu à se hisser jusqu'au 3e tour, ce qui lui a rapporté 191’000 francs. La situation est encore plus florissante pour Leandro Riedi, qui s'est hissé de manière sensationnelle jusqu'en huitièmes de finale. Il peut se réjouir d'un prize money de 322'000 francs, soit trois fois le montant des gains qu’il avait encaissé jusqu’ici cette saison.

Combien reste-t-il à la fin ?

Au total, les Suisses ont amassé 937'000 francs à New York. Ces sommes doivent toutefois être considérées avec prudence. Comme le rapporte le «Blick», après déduction des impôts, il reste entre la moitié et les deux tiers du montant brut initial.

Et la vie d'un joueur de tennis est chère. Entre les voyages, l'hébergement, la restauration, tout coûte de l'argent. À cela s'ajoutent les dépenses pour les entraîneurs et les autres membres éventuels du staff. Alessandro Greco, responsable du sport d'élite chez Swiss Tennis, déclare dans le «Blick» : «Celui qui se retrouve quatre fois par an dans le tableau principal du Grand Chelem s'est construit une base solide.» Pour y parvenir, il faut évoluer dans le top 100 mondial ou passer les tours de qualifications, comme ce fut le cas pour Kym et Riedi. Dans les petits tournois, les primes sont loin d'être aussi élevées.

Seuls les meilleurs joueurs de tennis s'enrichissent vraiment. Ou comme l’explique Greco : «Dans le milieu, on dit : si tu évolues dans le top 50 pendant cinq ans, tu n'auras probablement pas besoin d'aller travailler après ta carrière si tu gères judicieusement tes revenus.»

US Open : gain en argent dans les tableaux individuels Finale (vainqueur) : 5'000'000 $ (4'020'000 CHF)

Finale (perdant) : 2'500'000 $ (2'010'000 CHF)

Demi-finales : 1'260'000 $ (1'013'000 CHF)

Quarts de finale : 660'000 $ (530'600 CHF)

Huitièmes de finale : 400'000 $ (322'000 CHF)

3e tour : 237'000 $ (191'000 CHF)

2e tour : 154'000 $ (124'000 CHF)

1er tour : 110'000 $ (88'000 CHF) Montre plus

