Tennis Le plus beau comeback de l'année est suisse : Bencic à l'honneur

ATS

15.12.2025 - 16:11

Belinda Bencic recueille les éloges de la WTA. La Saint-Galloise a, selon l’instance, signé le plus beau comeback de l’année.

Belinda Bencic peut avoir le sourire: son année 2025 fut très belle.
Belinda Bencic peut avoir le sourire: son année 2025 fut très belle.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.12.2025, 16:11

15.12.2025, 16:59

Après la naissance de sa fille en avril 2024, Belinda Bencic a, il est vrai, traversé une année 2025 qui fut celle de bien des bonheurs avec une demi-finale à Wimbledon et des succès dans les tournois WTA 500 d’Abu Dhabi et de Tokyo pour se hisser au 11e rang mondial.

Belinda Bencic. «Bella se fiche pas mal de savoir où elle se réveille maintenant»

Belinda Bencic«Bella se fiche pas mal de savoir où elle se réveille maintenant»

La joueuse de l’année est la no 1 mondiale Aryna Sabalenka pour la WTA. Finaliste à Wimbledon et à l’US Open, Amanda Anisimova est, quant à elle, la joueuse à la progression marquante. Enfin la révélation de l’année est la Canadienne Victoria Mboko qui a remporté à 18 ans le WTA 1000 de Montréal.

Un retour qui force le respect. Maman et championne : «Bencic a prouvé qu'elle faisait partie de l'élite»

Un retour qui force le respectMaman et championne : «Bencic a prouvé qu'elle faisait partie de l'élite»

Le plus beau comeback de l'année est suisse : Belinda Bencic à l'honneur