Le projet fou de Roger Federer qui agite le monde du tennis

En marge de la Laver Cup disputée ce week-end à San Francisco, Roger Federer n’a pas caché son envie de retourner sur les courts aux côtés de Rafael Nadal. Une idée qui plaît également au manager du Bâlois, Tony Godsick.

Rédaction blue Sport Nicolas Larchevêque

Roger Federer a provoqué un petit séisme ce week-end à San Francisco, où se déroulait la 8e édition de la Laver Cup qu’il a co-créé en 2017. La légende bâloise du tennis, omniprésente dans la cité californienne, a en effet fait bondir tous les amoureux de la petite balle jaune en laissant entendre un possible retour sur les courts avec Rafael Nadal.

Interrogé par «CNBC» sur l’éventualité de rejouer aux côtés de son ami et rival espagnol, le vainqueur de 20 titres en Grand Chelem a répondu «pourquoi pas». «J'adore Rafa (...) J’ai beaucoup joué ces derniers temps et j’essaie de rester en forme. Je sais que Nadal est également ouvert à l'idée de jouer au tennis. Ça ne sonne pas très bien, le ‘Senior Tour’, mais on pourrait peut-être créer un circuit, comme le ‘Fedal Tour’ ou quelque chose comme ça. Ça serait cool. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai créé la Laver Cup : mettre en lumière d'anciens grands joueurs», a-t-il lancé.

Des propos que le Suisse a réitéré ensuite dans le podcast «Served with Andy Roddick» : «Cela fait un moment que nous discutons de la possibilité de jouer une exhibition. Mais je ai vu Nadal cet été et quand je lui ai demandé quand est-ce qu'il avait joué au tennis pour la dernière fois, c'était en novembre, donc il n'est pas prêt. Nous devons quand même avoir un certain niveau, mais ce serait bien de jouer ensemble sur le court. Pas seulement avec Rafa, mais aussi devant le public et n'importe qui d'autre, car je pense que c'est bien de partager l'amour du tennis et d'inspirer la jeune génération.»

Roger Federer on returning to the court pic.twitter.com/2Z94AvGhkJ — Served with Andy Roddick (@Served_Podcast) September 20, 2025

Le manager de Federer «met la pression»

L’idée de Federer fait également écho auprès de son manager, Tony Godsick. «J’ai mis un peu la pression sur Federer, en lui disant : ‘Allez, les gens veulent te revoir jouer. Tu peux jouer quelques matchs seniors’. On a discuté un peu avec Rafa pour organiser une tournée. Roger voulait juste s’assurer que son genou allait bien. Il ne voulait pas être complètement cassé après sa carrière, alors il a laissé le temps», a confirmé l’agent au micro de «Tennis Channel».

Avant d’ajouter : «Roger n’est pas encore au top, mais il va beaucoup à la salle. Je pense que Rafa est intéressé. Je ne veux pas parler pour lui, mais ce serait génial de voir ces joueurs sur le terrain. De plus, il y a beaucoup d’autres joueurs de leur génération qui seraient prêts à jouer aussi. Certains des plus grands noms sont des joueurs qui viennent de prendre leur retraite, donc on pourrait probablement remplir de beaux stades et de belles salles.»

Le rêve de revoir un jour une rencontre avec les deux icônes du tennis, qui avait disputé un double ensemble lors des adieux de Roger Federer il y a trois ans à Londres, est donc permis.

Roger 🤝 Rafa on court again?!



Tony Godsick - longtime agent of Roger Federer - confirms on our TC Live desk that discussions have been had with Rafa about a comeback tour 🤯 pic.twitter.com/RD35mexQjl — Tennis Channel (@TennisChannel) September 20, 2025