«Le public est allé beaucoup trop loin, ça ne devrait pas arriver»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Controverse à l’US Open «Le public est allé beaucoup trop loin, ça ne devrait pas arriver»

Nicolas Larchevêque

25.8.2025

«Je n'avais jamais vécu ça !» Benjamin Bonzi était épuisé physiquement et émotionnellement après sa victoire en cinq sets contre Daniil Medvedev lundi à l'US Open. Ce match a été marqué par un incident de jeu qui a fait perdre au Français une balle de match en fin de troisième set.

Agence France-Presse

25.08.2025, 13:04

Un photographe a perturbé Bonzi au moment de son service, et l'arbitre a accordé au Français une deuxième première balle. Le Russe s'est alors mis en colère, soutenu par une bronca du public qui a duré plusieurs minutes. Il a sauvé la balle de match et poussé Bonzi en cinq sets. Le 51e joueur mondial a exprimé ses émotions en salle de presse après sa victoire.

Ce match était fou...

«En tout cas, je n'ai jamais vécu ça sur le terrain ou même je n'ai jamais vu un match comme ça depuis que je regarde du tennis. C'est très compliqué cette fin de 3e set, la balle de match, le public qui ne s'arrêtait jamais de crier entre les points. Je ne pouvais tout simplement pas servir. J'avais envie d'y aller, de servir, de lancer le point, mais c'était juste impossible. Il y avait trop de bruit et la situation a duré hyper longtemps et c'était hyper compliqué à gérer. Je me retrouve à partir dans un 4e set où je commence à baisser physiquement (...) Je m'en sors au 5e en donnant tout ce que j'ai. Je suis très content d'avoir réussi à garder cette combativité, ce courage. Franchement, il ne me reste pas grand-chose dans le corps, mais je suis très fier d'avoir gagné.»

Daniil n'a pas été très fair-play au moment de l'incident ?

«Ce n'est pas à moi de juger ça (...) Est-ce qu'il est allé trop loin ? Oui, peut-être. Il y aura des gens qui vont décider ça, il y a des gens dont c'est le métier de voir ça (...) Je pense que même le public est allé beaucoup trop loin. Ca ne devrait pas arriver. Bien sûr que j'aurais aimé que ça se passe autrement, mais ce n'est pas mon métier d'établir les règles et de voir les faits de jeu.»

«C'était marrant à regarder». US Open : une décision litigieuse rend fou Daniil Medvedev !

«C'était marrant à regarder»US Open : une décision litigieuse rend fou Daniil Medvedev !

Après votre balle de match perdue et l'incident, vous aviez envie de tout casser?

«Non, je me dis que je vais sortir du terrain pour respirer un peu parce que c'était assez électrique, il y avait beaucoup de bruit. Je voulais me retrouver un peu dans un coin calme, prendre le temps de me changer, respirer, boire de l'eau, récupérer et me retrouver un peu dans ma bulle. Il fallait vraiment évacuer tout ce qui s'était passé. Si à ce moment-là, je reste dans le passé et je me dis que ce qui se passe n'est pas normal, que tout le monde est contre moi, alors je reviens et je prends 6-1, 6-1 et c'est terminé. Donc, il fallait vraiment essayer de se remettre dans un truc positif pour essayer de chercher la victoire.»

C'est la plus belle de votre carrière?

«De par le scénario, oui, ça va être la plus belle et la plus dingue, je pense. Je n'ai pas connu mieux.»

US Open. Novak Djokovic grimace, Daniil Medvedev prend déjà la porte !

US OpenNovak Djokovic grimace, Daniil Medvedev prend déjà la porte !

Les plus lus

Des seniors réservent une croisière à 17’000 francs – et vivent un cauchemar
«Le public est allé beaucoup trop loin, ça ne devrait pas arriver»
Messages racistes, antisémites... : quatre policiers lausannois suspendus
US Open : une décision litigieuse rend fou Daniil Medvedev !
Le drame qui a bouleversé sa vie – pourquoi Charlène s’engage pour la natation