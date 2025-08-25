«Le public est allé beaucoup trop loin, ça ne devrait pas arriver»

«Je n'avais jamais vécu ça !» Benjamin Bonzi était épuisé physiquement et émotionnellement après sa victoire en cinq sets contre Daniil Medvedev lundi à l'US Open. Ce match a été marqué par un incident de jeu qui a fait perdre au Français une balle de match en fin de troisième set.

Daniil Medvedev was visibly upset after a camera person walked on the court at match point. pic.twitter.com/5wnVf2GSFm — ESPN (@espn) August 25, 2025

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Un photographe a perturbé Bonzi au moment de son service, et l'arbitre a accordé au Français une deuxième première balle. Le Russe s'est alors mis en colère, soutenu par une bronca du public qui a duré plusieurs minutes. Il a sauvé la balle de match et poussé Bonzi en cinq sets. Le 51e joueur mondial a exprimé ses émotions en salle de presse après sa victoire.

Ce match était fou...

«En tout cas, je n'ai jamais vécu ça sur le terrain ou même je n'ai jamais vu un match comme ça depuis que je regarde du tennis. C'est très compliqué cette fin de 3e set, la balle de match, le public qui ne s'arrêtait jamais de crier entre les points. Je ne pouvais tout simplement pas servir. J'avais envie d'y aller, de servir, de lancer le point, mais c'était juste impossible. Il y avait trop de bruit et la situation a duré hyper longtemps et c'était hyper compliqué à gérer. Je me retrouve à partir dans un 4e set où je commence à baisser physiquement (...) Je m'en sors au 5e en donnant tout ce que j'ai. Je suis très content d'avoir réussi à garder cette combativité, ce courage. Franchement, il ne me reste pas grand-chose dans le corps, mais je suis très fier d'avoir gagné.»

Daniil n'a pas été très fair-play au moment de l'incident ?

«Ce n'est pas à moi de juger ça (...) Est-ce qu'il est allé trop loin ? Oui, peut-être. Il y aura des gens qui vont décider ça, il y a des gens dont c'est le métier de voir ça (...) Je pense que même le public est allé beaucoup trop loin. Ca ne devrait pas arriver. Bien sûr que j'aurais aimé que ça se passe autrement, mais ce n'est pas mon métier d'établir les règles et de voir les faits de jeu.»

Après votre balle de match perdue et l'incident, vous aviez envie de tout casser?

«Non, je me dis que je vais sortir du terrain pour respirer un peu parce que c'était assez électrique, il y avait beaucoup de bruit. Je voulais me retrouver un peu dans un coin calme, prendre le temps de me changer, respirer, boire de l'eau, récupérer et me retrouver un peu dans ma bulle. Il fallait vraiment évacuer tout ce qui s'était passé. Si à ce moment-là, je reste dans le passé et je me dis que ce qui se passe n'est pas normal, que tout le monde est contre moi, alors je reviens et je prends 6-1, 6-1 et c'est terminé. Donc, il fallait vraiment essayer de se remettre dans un truc positif pour essayer de chercher la victoire.»

C'est la plus belle de votre carrière?

«De par le scénario, oui, ça va être la plus belle et la plus dingue, je pense. Je n'ai pas connu mieux.»