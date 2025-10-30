Le public français fait des siennes, un joueur «se venge» avec brio

Au tournoi ATP Masters 1000 de Paris, le public français s'est montré sous son pire jour mercredi. L'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (ATP 15) s'est néanmoins imposé et s’est «vengé» lors de sa célébration.

Alejandro Davidovich Fokina n’a pas manqué de provoquer le public après sa victoire contre Arthur Cazaux. IMAGO/ABACAPRESS

Dimanche dernier, Alejandro Davidovich Fokina s’est incliné en finale des Swiss Indoors de Bâle, battu en deux sets par le Brésilien Joao Fonseca. Toutefois, l'Espagnol n’a pas eu le temps de s’apitoyer sur son sort, puisqu’il a déjà retrouvé les courts cette semaine au Masters 1000 de Paris. Mardi en 32e de finale, Davidovich Fokina s'est imposé contre le Français Valentin Royer, avant d’affronter un autre héros local, Arthur Cazaux, mercredi.

Le public parisien lui a alors réservé un accueil plus que houleux. Non seulement celui-ci exultait lors des coups gagnants de Cazaux, mais il a également célébré la moindre erreur de Davidovich Fokina. Même ses premiers services ratés ont été applaudis. De plus, les supporters français ont tenté de perturber l'Espagnol en l'invectivant.

Mais ce dernier ne s'est pas laissé déstabiliser et a fini par remporter le match 7-6 6-4 en deux heures de jeu. Après la balle de match, le joueur de 26 ans a alors laissé libre cours à ses émotions. Il a ainsi répondu à la foule parisienne avec un geste de «bonne nuit», avant de saluer les spectateurs, les applaudir ou encore de lever le pouce, le tout en poussant un grand cri de joie.

Ce jeudi soir, Davidovich Fokina affrontera l'Allemand Alexander Zverev en huitièmes de finale. Cette fois encore, il est peu probable qu'il bénéficie du soutien du public français.

Bublik «punit» Moutet

Alexander Bublik (ATP 16) a également vécu un match mouvementé contre un autre Français mercredi, à savoir Corentin Moutet. Après sa victoire (6-3 7-5), le Kazakh a déclaré en interview d'après-match que son adversaire avait «trop parlé avant la rencontre». «Je n'ai pas eu d'autre choix que de le punir. Il a dit qu’il ferait tout pour me ramener chez moi. C’est pratique qu’il habite à Paris et que ce ne soit pas trop loin en taxi», a alors ironisé Bublik.

🇰🇿 Bublik après sa victoire face à Moutet : « Il a trop parlé avant le match. Je n'ai pas eu d'autre choix que de le punir. Il a dit qu’il ferait tout pour me ramener chez moi. C’est pratique qu’il habite à Paris et que ce ne soit pas trop loin en taxi. »pic.twitter.com/W89buzZqNV — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) October 29, 2025

Bublik a signé un autre succès (7-6 6-2) jeudi en écartant l'Américain Taylor Fritz (ATP 4) en huitièmes de finale. Un exploit qu’il a célébré face à un public partagé entre les applaudissements et les sifflets.

Sealed with a 💥



Alexander Bublik reaches his first #RolexParisMasters quarterfinal with a 7-6 6-2 victory over Fritz. pic.twitter.com/8sD94XXdh2 — Tennis TV (@TennisTV) October 30, 2025

