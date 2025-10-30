Le public français fait des siennes, un joueur «se venge» avec brio

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Masters 1000 de Paris Le public français fait des siennes, un joueur «se venge» avec brio

Sandro Zappella

30.10.2025

Au tournoi ATP Masters 1000 de Paris, le public français s'est montré sous son pire jour mercredi. L'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (ATP 15) s'est néanmoins imposé et s’est «vengé» lors de sa célébration.

Alejandro Davidovich Fokina n’a pas manqué de provoquer le public après sa victoire contre Arthur Cazaux.
Alejandro Davidovich Fokina n’a pas manqué de provoquer le public après sa victoire contre Arthur Cazaux.
IMAGO/ABACAPRESS

Sandro Zappella

30.10.2025, 18:19

Dimanche dernier, Alejandro Davidovich Fokina s’est incliné en finale des Swiss Indoors de Bâle, battu en deux sets par le Brésilien Joao Fonseca. Toutefois, l'Espagnol n’a pas eu le temps de s’apitoyer sur son sort, puisqu’il a déjà retrouvé les courts cette semaine au Masters 1000 de Paris. Mardi en 32e de finale, Davidovich Fokina s'est imposé contre le Français Valentin Royer, avant d’affronter un autre héros local, Arthur Cazaux, mercredi.

Swiss Indoors. Le «Joao» brésilien Fonseca couronné à Bâle

Swiss IndoorsLe «Joao» brésilien Fonseca couronné à Bâle

Le public parisien lui a alors réservé un accueil plus que houleux. Non seulement celui-ci exultait lors des coups gagnants de Cazaux, mais il a également célébré la moindre erreur de Davidovich Fokina. Même ses premiers services ratés ont été applaudis. De plus, les supporters français ont tenté de perturber l'Espagnol en l'invectivant.

Mais ce dernier ne s'est pas laissé déstabiliser et a fini par remporter le match 7-6 6-4 en deux heures de jeu. Après la balle de match, le joueur de 26 ans a alors laissé libre cours à ses émotions. Il a ainsi répondu à la foule parisienne avec un geste de «bonne nuit», avant de saluer les spectateurs, les applaudir ou encore de lever le pouce, le tout en poussant un grand cri de joie.

Ce jeudi soir, Davidovich Fokina affrontera l'Allemand Alexander Zverev en huitièmes de finale. Cette fois encore, il est peu probable qu'il bénéficie du soutien du public français.

Bublik «punit» Moutet

Alexander Bublik (ATP 16) a également vécu un match mouvementé contre un autre Français mercredi, à savoir Corentin Moutet. Après sa victoire (6-3 7-5), le Kazakh a déclaré en interview d'après-match que son adversaire avait «trop parlé avant la rencontre». «Je n'ai pas eu d'autre choix que de le punir. Il a dit qu’il ferait tout pour me ramener chez moi. C’est pratique qu’il habite à Paris et que ce ne soit pas trop loin en taxi», a alors ironisé Bublik.

Bublik a signé un autre succès (7-6 6-2) jeudi en écartant l'Américain Taylor Fritz (ATP 4) en huitièmes de finale. Un exploit qu’il a célébré face à un public partagé entre les applaudissements et les sifflets.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).

Les plus lus

Macron atteint le niveau d’impopularité record de Hollande
Le public français fait des siennes, un joueur «se venge» avec brio
Marine Le Pen : «C'est une journée qu'on peut qualifier d'historique»
Neuf avions de Swiss doivent rester cloués au sol pendant plus d'un an
Éboulement près de l'alpage de Sigel: des tonnes de roches dévalent la montagne