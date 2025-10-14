Le déménagement du Masters 1000 de Paris (27 octobre-2 novembre) à La Défense Arena offre un «énorme potentiel» de développement commercial. C'est ce qu'estime le directeur du tournoi Cédric Pioline.

Depuis cette année, le Masters 1000 de Paris ne se jouera plus à Bercy. IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Disputé depuis 1986 dans le quartier de Bercy, dans l'est de la capitale, le tournoi se jouera à partir de 2025 et pour dix ans à La Défense Arena, à proximité immédiate du célèbre quartier d'affaires du nord-ouest parisien. «On ne peut pas ignorer qu'autour de nous, on a le centre d'affaires de La Défense», a affirmé Cédric Pioline lors d'une conférence de presse de présentation du tournoi.

«Ce sont à peu près 200'000 personnes qui travaillent au quotidien dans les 70 tours et quelque», au sein de «2500 sociétés», a avancé l'ex-no 5 mondial. En plus du quartier d'affaires de La Défense, le tournoi se disputera à proximité du centre commercial très fréquenté des Quatre Temps.

«Donc il y a un énorme potentiel» de développement commercial, a conclu le directeur du tournoi, soulignant que ses organisateurs réfléchissaient aux moyens de développer une offre «out stadium», en dehors de La Défense Arena. «Il y aura quelques animations» sur le parvis de la salle, «et petit à petit, on va essayer de s'étendre», a déclaré Cédric Pioline.