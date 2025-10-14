  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tennis «Il y a un énorme potentiel» - Le Masters 1000 de Paris déménage

ATS

14.10.2025 - 13:34

Le déménagement du Masters 1000 de Paris (27 octobre-2 novembre) à La Défense Arena offre un «énorme potentiel» de développement commercial. C'est ce qu'estime le directeur du tournoi Cédric Pioline.

Depuis cette année, le Masters 1000 de Paris ne se jouera plus à Bercy.
Depuis cette année, le Masters 1000 de Paris ne se jouera plus à Bercy.
IMAGO/ZUMA Press Wire
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

14.10.2025, 13:34

Disputé depuis 1986 dans le quartier de Bercy, dans l'est de la capitale, le tournoi se jouera à partir de 2025 et pour dix ans à La Défense Arena, à proximité immédiate du célèbre quartier d'affaires du nord-ouest parisien. «On ne peut pas ignorer qu'autour de nous, on a le centre d'affaires de La Défense», a affirmé Cédric Pioline lors d'une conférence de presse de présentation du tournoi.

«Ce sont à peu près 200'000 personnes qui travaillent au quotidien dans les 70 tours et quelque», au sein de «2500 sociétés», a avancé l'ex-no 5 mondial. En plus du quartier d'affaires de La Défense, le tournoi se disputera à proximité du centre commercial très fréquenté des Quatre Temps.

«Donc il y a un énorme potentiel» de développement commercial, a conclu le directeur du tournoi, soulignant que ses organisateurs réfléchissaient aux moyens de développer une offre «out stadium», en dehors de La Défense Arena. «Il y aura quelques animations» sur le parvis de la salle, «et petit à petit, on va essayer de s'étendre», a déclaré Cédric Pioline.

Les plus lus

«C’est intrinsèquement corrupteur» - Obama malmène Trump !
Célébré à l'étranger, Trump de moins en moins prophète en son pays
Laurence Boccolini: «Je n'ai pas compris ce qui s'est passé»
«Cette absence de corps n'est pas une preuve en moins, c'est une sauvagerie en plus»
«J'ai un souvenir où il pleure...» - Les révélations chocs du fils de Benjamin Castaldi