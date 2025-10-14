Le déménagement du Masters 1000 de Paris (27 octobre-2 novembre) à La Défense Arena offre un «énorme potentiel» de développement commercial. C'est ce qu'estime le directeur du tournoi Cédric Pioline.
Disputé depuis 1986 dans le quartier de Bercy, dans l'est de la capitale, le tournoi se jouera à partir de 2025 et pour dix ans à La Défense Arena, à proximité immédiate du célèbre quartier d'affaires du nord-ouest parisien. «On ne peut pas ignorer qu'autour de nous, on a le centre d'affaires de La Défense», a affirmé Cédric Pioline lors d'une conférence de presse de présentation du tournoi.
«Ce sont à peu près 200'000 personnes qui travaillent au quotidien dans les 70 tours et quelque», au sein de «2500 sociétés», a avancé l'ex-no 5 mondial. En plus du quartier d'affaires de La Défense, le tournoi se disputera à proximité du centre commercial très fréquenté des Quatre Temps.
«Donc il y a un énorme potentiel» de développement commercial, a conclu le directeur du tournoi, soulignant que ses organisateurs réfléchissaient aux moyens de développer une offre «out stadium», en dehors de La Défense Arena. «Il y aura quelques animations» sur le parvis de la salle, «et petit à petit, on va essayer de s'étendre», a déclaré Cédric Pioline.