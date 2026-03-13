Le tenant du titre Jack Draper a été éliminé en quart de finale du Masters 1000 d'Indian Wells (Californie) par Daniil Medvedev 6-1 7-5 jeudi. Le Russe retrouvera samedi le no 1 mondial Carlos Alcaraz, lui aussi tombeur d'un Britannique, Cameron Norrie 6-3 6-4.

Four in a row 💪@DaniilMedwed reaches his 4th Indian Wells Semi-Final in a row as he takes out Draper in a match that had its moments of drama 😮 #TennisParadise pic.twitter.com/HV52CdW3UF — Tennis TV (@TennisTV) March 13, 2026

Keystone-SDA ATS

Draper (24 ans, ATP 14) a été largement dominé dans le premier set, et était au contact à 5-5 dans la deuxième manche quand Medvedev a demandé à l'arbitre de lui accorder un point. Le Russe estimait avoir été gêné par des gestes de Draper durant l'échange.

L'arbitre a fini par donner raison à Medvedev après une longue discussion qui a agacé Draper. «Est-ce que j'ai été beaucoup gêné? Non. Mais je n'ai pas triché. L'arbitre a pris sa décision», a commenté le Russe en conférence de presse.

Alcaraz toujours invaincu en 2026

Draper avait fait son retour sur le circuit il y a deux semaines à Dubaï pour la première fois depuis son forfait au deuxième tour de l'US Open en août dernier, à cause d'une contusion osseuse au bras gauche, celui qui tient sa raquette. Medvedev (30 ans, ATP 11), deux fois finaliste du tournoi californien (2023 et 2024) contre Carlos Alcaraz, retrouvera en demi-finale le no 1 mondial, vainqueur jeudi de son 16e match sans subir aucune défaite en 2026.

Le champion de l'Open d'Australie en janvier a breaké à sa première occasion dans le premier set (4-2), perdu son service blanc dans la foulée (4-3), puis réussi un nouveau break sur une défense phénoménale (5-3) avant de s'emparer du set. Alcaraz a mal débuté la deuxième manche (0-2) avant de se reprendre avec deux breaks consécutifs. L'Espagnol a eu besoin de quatre balles de match pour faire plier Norrie en 1h33.