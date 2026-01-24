  1. Clients Privés
Open d’Australie «Le tennis est un jeu mental» - Victime de crampes, Sinner frise la correctionnelle

ATS

24.1.2026 - 06:35

La vague de chaleur qui s'est abattue sur Melbourne samedi a failli avoir raison de Jannik Sinner (ATP 2). Victime de crampes, le double tenant du titre de l'Open d'Australie a frisé la correctionnelle en 16e de finale.

Keystone-SDA

24.01.2026, 06:35

24.01.2026, 09:52

L'Italien s'est finalement imposé 4-6 6-3 6-4 6-4 devant l'Américain Eliot Spizzirri (ATP 85), qui n'a pas su saisir sa chance dans une rencontre qui a duré 3h45. Il s'est en sorti grâce à son talent, mais aussi grâce au règlement.

Jannik Sinner était en effet au bord de la rupture avant 14h30 locales, moment choisi par les organisateurs pour fermer le toit de la Rod Laver Arena en raison d'une température passée au-dessus des 35 degrés. Eliot Spizzirri venait alors de signer le break pour mener 3-1 service à suivre dans la troisième manche.

Open d’Australie. «Chance» et «expérience» : les atouts de Sinner pour passer en huitièmes

Open d’Australie«Chance» et «expérience» : les atouts de Sinner pour passer en huitièmes

La petite pause provoquée par la fermeture du toit a permis à Jannik Sinner de retrouver des couleurs, tout comme les quelques degrés de moins affichés. L'Italien a dominé les débats par la suite, même s'il a aussi souffert dans un quatrième set où son adversaire a également réussi le premier break pour mener 3-1.

«Le tennis est un jeu mental»

«J'ai eu des crampes d'abord aux jambes, puis au bras, puis partout. Mais le tennis est un jeu mental. Même sans pouvoir être à mon meilleur niveau, j'ai joué aussi bien que possible», a expliqué le no 2 mondial à l'heure de l'interview sur le court.

«Si je veux aller loin ici comme le reste de la saison, il faut que je joue (bien) quand il fait chaud», a insisté Jannik Sinner, qui affrontera lundi son compatriote Luciano Darderi (ATP 25) pour tenter de retrouver les quarts de finale pour la troisième année consécutive à Melbourne.

