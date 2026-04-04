Un premier grand-rendez-vous sur terre battue sous pression: Carlos Alcaraz devra défendre son titre au Masters 1000 de Monte-Carlo (5-12 avril), ainsi que sa place de no 1 mondial face à un Jannik Sinner en pleine confiance après sa tournée américaine.

Jannik Sinner pourrait bien ravir la place de numéro un mondial à Carlos Alcaraz sur le Rocher. KEYSTONE

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L'Italien de 24 ans a marché sur l'eau pendant le mois de mars: il vient de réaliser le «Sunshine Double» en remportant les Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami, ce qui lui a permis de revenir à 1190 points de l'Espagnol de 22 ans.

Après ses victoires à l'Open d'Australie et à l'ATP 500 de Doha (dur), le Murcien est sorti en demi-finale en Californie et dès le 3e tour en Floride. A Monte-Carlo, premier tournoi d'ampleur sur terre battue, il voit sa place de no 1 mise sous pression avec 1000 points à défendre. Sinner, lui, a tout à gagner puisqu'il n'avait pu disputer le tournoi l'an dernier, suspendu à l'époque pour dopage.

L'Italien pourrait retrouver sa place au sommet du classement ATP dans trois cas de figure: s'il atteint les demi-finales et qu'Alcaraz sort avant, s'il atteint la finale et que l'Espagnol perd en demies, ou s'il remporte le tournoi face au Murcien.

Pour cela, Jannik Sinner devra montrer des progrès sur une surface qui lui résiste encore en Grand Chelem. Des retrouvailles face à son grand rival pourraient être l'occasion de prendre une revanche après leur finale légendaire à Roland-Garros en juin dernier, quand Alcaraz, malgré trois balles de match contre lui, avait renversé l'Italien en cinq sets et 5h29 de jeu.

Djokovic et Fils forfait

Exempté de premier tour, Carlos Alcaraz affrontera pour son entrée en lice le vétéran vaudois Stan Wawrinka (41 ans), invité par les organisateurs, ou l'Argentin Sebastien Baez (ATP 50). Il pourrait retrouver en quarts de finale le Kazakhe Alexander Bublik (ATP 11).

Tout comme l'Espagnol, Jannik Sinner débutera son tournoi au deuxième tour contre le vainqueur du duel franco-français entre Moïse Kouamé (ATP 328), 17 ans et invité par les organisateurs, et Ugo Humbert (ATP 34).

Finaliste l'an dernier et pas épargné par les blessures en ce début de saison, l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 5) est lui aussi exempté de premier tour et commencera son tournoi face au Monégasque Valentin Vacherot ou au Polonais Kamil Majchrzak.

Parmi les absents notables, il y a l'ex-no 1 mondial Novak Djokovic (4e), sacré deux fois à Monte-Carlo (2013 et 2015). Le Serbe de 38 ans s'est retiré du tournoi et devrait faire son retour au Masters 1000 de Madrid (22 avril-3 mai) selon l'ATP.

Le Français Arthur Fils, quart de finaliste en 2025 et récent demi-finaliste à Miami, a lui choisi de faire l'impasse à Monte-Carlo, expliquant vouloir se «préparer au mieux pour le reste de la saison sur terre battue».