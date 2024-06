Leandro Riedi devra encore attendre avant d'intégrer le tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem. Le Zurichois a été éliminé jeudi au 3e tour des qualifs de Wimbledon par l'Australien Alex Bolt.

Leandro Riedi devra encore patienter avant de disputer le tableau final d'un Majeur. ATS

ATS

Le sort est cruel pour Riedi (ATP 138) qui s'est incliné en cinq sets, 7-6 (7/2) 6-2 6-7 (7/9) 5-7 4-6, le 3e tour de ces qualifications ayant la particularité de se jouer en trois sets gagnants chez les messieurs. Menant deux manches à rien, il s'est pourtant procuré une balle de match dans le tie-break du deuxième set sur le service de son adversaire (ATP 234) avant de se faire renverser.

Leandro Riedi (22 ans) s'alignait pour la deuxième fois seulement dans cette troisième levée du Grand Chelem, après avoir échoué au 2e tour des qualifications l'an dernier. Il n'avait jusque-là atteint qu'une seule fois le dernier tour des qualifications dans un Majeur, pour sa première tentative en Australie en 2023.

Ryser également battue

Valentina Ryser (WTA 236) n'a, elle non plus, pas réussi à passer cet écueil. La Bernoise de 23 ans, qui disputait pour la première fois les qualifications d'un Grand Chelem, a été dominée par l'Américaine Robin Montgomery (WTA 160) en deux sets, 6-7 (3/7) 2-6.

La Bernoise de 23 ans peut néanmoins se satisfaire de ses trois matches disputés à Roehampton – et non pas à Wimbledon, afin de préserver le gazon du All England Club. Elle n'était en effet pas censée participer aux qualifications, mais a été repêchée à la dernière minute suite à un désistement.

Seuls trois Suisses disputeront donc le tableau principal de Wimbledon: Stan Wawrinka et Dominic Stricker (qui bénéficie d'un classement protégé) chez les messieurs, et Viktorija Golubic chez les dames.

luwi, ats