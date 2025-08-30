  1. Clients Privés
US Open Un premier 8e de finale pour Leandro Riedi… sur abandon

Clara Francey

30.8.2025

Leandro Riedi est en huitièmes de finale de l'US Open! Le Thurgovien de 23 ans a bénéficié de l'abandon du Polonais Kamil Majchrzak (ATP 76) pour se hisser parmi les seize meilleurs.

Keystone-ATS

30.08.2025, 22:04

30.08.2025, 22:16

Après avoir effectué une magnifique remontée au tour précédent face à l'Argentin Cerundolo, Riedi a cette fois profité de la santé chancelante de son adversaire.

US Open. Folle remontada ! Leandro Riedi réussit un authentique exploit

US OpenFolle remontada ! Leandro Riedi réussit un authentique exploit

Et dire que le Thurgovien, 435e à l'ATP mais qui sera lundi prochain aux alentours de la 165e place, a perdu les trois premiers jeux de la rencontre, dont deux fois son service! Seulement, son adversaire a ressenti une gêne et la tendance s'est inversée.

Sur les jeux de service de Majchrzak, Riedi a alors commencé à mieux retourner et à breaker systématiquement. Le Thurgovien a connu une petite frayeur à 3-3 lorsqu'il a dû sauver deux balles de break, mais son opposant a préféré jeter l'éponge à 5-3 15-0 sur le service du Suisse.

La suite lundi pour Riedi ne s'annonce pas des plus faciles avec une rencontre face à l'Allemand Daniel Altmeier (ATP 56) ou l'Australien Alex De Minaur (ATP 8).

