La nouvelle reine du circuit féminin, la Bélarusse Aryna Sabalenka, a affirmé être «super motivée» à l'idée de défendre sa place de no 1 mondiale, vendredi, avant le début du tournoi WTA 1000 de Pékin.

Aryna Sabalenka sera en lice à Pékin cette semaine. IMAGO/Hasenkopf

«C'est bien d'être parvenue à atteindre cet objectif», a déclaré la joueuse de 25 ans, qui a détrôné en septembre la Polonaise Iga Swiatek. «Mais il y en a un autre, et je suis super motivée», a-t-elle ajouté, en réponse à une question de l'AFP.

L'enjeu est «de finir l'année comme numéro un mondiale et d'y rester le plus longtemps possible», a expliqué la Bélarusse. «Mon but ici à Pékin est de jouer mon meilleur tennis», a-t-elle dit.

Bien que battue en finale de l'US Open par l'Américaine Coco Gauff début septembre, Sabalenka avait engrangé suffisamment de points pour dépasser Swiatek, qui était en tête du classement depuis près d'un an et demi. Peu après cette déclaration, la Bélarusse a enregistré une bonne nouvelle avec la défaite de sa rivale polonaise dès les quarts du tournoi WTA 500 de Tokyo.

Les deux championnes se retrouveront à partir de ce week-end à Pékin, où le circuit féminin effectue son grand retour après la longue parenthèse du Covid mais aussi la suspension de tous les tournois chinois par la WTA en soutien à Peng Shuai.

ATS