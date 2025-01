Les adieux de Rafael Nadal et Andy Murray ? «Une honte»

33e joueur au classement ATP, Alexander Bublik ne s'est pas montré très tendre avec Rafael Nadal et Andy Murray. Le Kazakh a ainsi estimé que la fin de carrière des deux légendes du tennis était «une honte».

Alexander Bublik n’a guère apprécié la fin de carrière de Rafael Nadal et d’Andy Murray. IMAGO/Shutterstock

blue Sport NL Nicolas Larchevêquee joueur au classement atp, Bublik ne s'est pas montré tendre avec Rafa et Murray. Le Kazakh a ainsi estimé que la fin de carrière des deux légendes du tennis était «un cirque».

Alexander Bublik a entamé l'année 2025 sur les chapeaux de roues. Pas sur, mais bien hors des courts. Dans une interview accordée au média russe «Match TV», le joueur kazakh a ainsi vivement critiqué les adieux de Rafael Nadal et Andy Murray, qui ont tous deux quitté le monde professionnel du tennis en 2024.

«Il est clair que je ne suis pas Rafa, mon héritage sera beaucoup moins important, si l'on peut dire. Mais ce qui s'est passé avec Andy Murray et Rafa est un véritable cirque. Je ne peux pas l'appeler autrement», a d'abord lancé le tennisman de 27 ans.

Avant de poursuivre : «Ces gens ont tout réussi. Même nous, les joueurs de tennis, nous les avons regardés bouche bée dans les vestiaires, et puis vous voyez l'un d'entre eux chauve et vieux. Il est clair qu'il n'est plus le même et qu'il ne le sera plus jamais. À mon avis, c'est même une honte, ce n'est pas un cirque. Il serait probablement plus correct de dire cela.»

«Des tentatives de s'accrocher à des échos du passé»

Bublik a ainsi estimé qu’il faudrait arrêter «au sommet» et non tenter de repousser l’échéance malgré les blessures, à l’image de Nadal et Murray. Pour rappel, l’Espagnol a fait ses adieux à la Coupe Davis en novembre dernier, tandis que l’Écossais s’est retiré l’été passé aux Jeux olympique de Paris.

Ce dernier s'est depuis reconverti en tant qu’entraîneur de Novak Djokovic. Un choix qui n'est également pas du goût de Bublik. «Ce sont des tentatives de s'accrocher à quelque chose qui n'existe plus, des échos du passé. Je pense que c'est un problème. J'espère que ce ne sera pas le cas pour moi, mais je ne peux pas le dire avec certitude», a encore lâché celui qui espère quitter le circuit «l’âme tranquille» autour de ses «35 ou 36 ans».