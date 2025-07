Les cocktails du «Big 3», le dur réveil de Monfils et l’étrange collection

De la collection de serviettes d'Iga Swiatek aux cocktails que Novak Djokovic rêve de siroter sur une plage avec ses grands rivaux après sa carrière, la première semaine de Wimbledon a été marquée par plusieurs scènes insolites.

La main dans le sac

Iga Swiatek ne fait pas que collectionner les victoires à Roland-Garros (quatre), elle amasse aussi les serviettes aux couleurs de Wimbledon pour ses proches, comme elle l'a confirmé lundi dans un entretien d'après-match. «C'est un sujet dont personne ne parle: on adore nos serviettes !», a plaisanté la Polonaise de 24 ans après sa victoire contre la Russe Polina Kudermetova.

«Chaque fois que je reviens d'un Grand Chelem, je pense que j'ai, je ne sais pas, dix amis, dix membres de ma famille qui veulent des serviettes. Désolé Wimbledon, je ne sais pas si j'ai le droit de faire ça», a ajouté Swiatek, qui conserve une partie du butin à domicile. «J'en ai beaucoup à la maison. Si je joue encore 15 ans sur le circuit, il va falloir que je construise une autre pièce à la maison pour mes serviettes de Grand Chelem !», a anticipé la Polonaise d'un air faussement affolé.

A la santé du «Big 3»

Que fera Novak Djokovic (38 ans) quand il aura rangé ses raquettes ? «Je siroterai des margaritas sur la plage avec Federer et Nadal et on repensera à notre carrière», a répondu jeudi l'ex-no 1 mondial quand la question lui a été posée sur le Central, devant un public hilare.

Devenu quelques instants plus tôt le seul joueur à avoir atteint dix-neuf fois le troisième tour sur le gazon de l'All England Club, le «Djoker» a souligné avec une pointe d'autodérision que le chiffre rappelait surtout qu'il jouait depuis longtemps. «Dix-neuf, c'est une statistique fantastique, c'est presque le nombre d'années que Sinner (23 ans) et Alcaraz (22 ans) ont vécues», a glissé le Serbe en référence aux no 1 et 2 mondiaux.

Les matches les plus courts sont les meilleurs

Balayée mardi au premier tour de Wimbledon, la no 3 mondiale Jessica Pegula a jugé en conférence de presse que les surprises seraient «beaucoup plus nombreuses» dans le tableau masculin des Grand Chelem si les matches des messieurs se jouaient en deux sets gagnants, comme pour les dames, plutôt qu'en trois.

«Est-ce que j'aimerais jouer en trois sets gagnants ? Non. Je préférerais que les messieurs jouent en deux sets gagnants», a souri l'Américaine de 31 ans. «A titre personnel, je ne vais pas regarder intégralement un match de cinq heures», a déclaré la no 3 mondiale quelques semaines après la finale de Roland-Garros, longue de 5h30 entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

A l'ère de l'hyperconnexion et des smartphones, «les gens n'arrivent déjà pas à se concentrer. Alors comment ils réussiraient à se concentrer pendant cinq heures ?», s'est interrogée l'Américaine, avant de trancher: les matches en cinq sets, ce n'est «tout simplement pas (son) truc».

Réveil difficile

Souvent applaudi pour les résultats qu'il obtient encore sur le circuit à bientôt 39 ans, c'est pourtant par une anecdote de jeunesse que Gaël Monfils (48e) s'est distingué lundi soir après sa victoire en cinq sets contre son compatriote Ugo Humbert (18e). Invité à raconter son contrôle antidopage le plus insolite, le Parisien a narré un retour de soirée difficile du temps de ses 21 ans.

«Je rentrais de soirée, il devait être 5h45, 6h00 du matin. Je passe aux toilettes et je m'écroule mort de fatigue dans mon lit. J'entends vaguement qu'un type entre, il me dit que c'est pour un contrôle antidopage», a relaté «La Monf», soumis comme les autres joueurs du circuit à des tests aléatoires.

«Je lui réponds qu'il n'y a aucune chance que j'arrive à refaire pipi, je l'ai fait il y a cinq minutes. Mais viens dans ma chambre, je t'avance une chaise, il faut au moins que je me laisse une ou deux heures. Je me réveille, il était quinze heures...», a conclu un Monfils mi-gêné, mi-amusé. «J'étais plus jeune. Ce sont de bonnes anecdotes à 21 ans», a ajouté celui qui s'est depuis marié et est devenu père.