Open d'Australie Bencic outsider, adieux de Stan, «Sinalcaraz» : des enjeux fous avant le tournoi

ATS

16.1.2026 - 11:55

Avec l'Open d'Australie, le premier temps fort de la saison de tennis débutera dès dimanche. Deux Suisses, Stan Wawrinka et Belinda Bencic, seront au centre de l'attention à Melbourne.

Stan Wawrinka sera au centre de l'attention durant chaque tournoi cette année.
Stan Wawrinka sera au centre de l’attention durant chaque tournoi cette année.
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.01.2026, 11:55

16.01.2026, 12:00

Open d'Australie. Stan Wawrinka, Belinda Bencic et compagnie fixés sur leur sort

Open d’AustralieStan Wawrinka, Belinda Bencic et compagnie fixés sur leur sort

A partir de dimanche et jusqu'au 1er février, l'Open d'Australie mettra en jeu un total de 111,5 millions de dollars australiens (59,7 millions de francs suisses) de prix. Voici ce qu'il faut savoir sur le premier tournoi du Grand Chelem de l'année à Melbourne Park.

Des adieux émouvants pour Wawrinka

Douze ans après avoir remporté à Melbourne le premier de ses trois titres du Grand Chelem, Stan Wawrinka (ATP 139) fait ses adieux à l'Australie. Le Lausannois fêtera ses 41 ans en mars et mettra un terme à sa carrière à la fin de l'année.

United Cup. Stan lance sa tournée d'adieu par une victoire de patron à 40 ans !

United CupStan lance sa tournée d'adieu par une victoire de patron à 40 ans !

Grâce à une invitation, il participera pour la 20e fois à l'Open d'Australie, où il a remporté son dernier match il y a cinq ans. Mais ses chances de terminer en beauté sont intactes, son adversaire du premier tour, Laslo Djere (ATP 91), semblant à sa portée. Lors de la United Cup, Wawrinka a convaincu malgré quatre défaites en cinq rencontres contre des adversaires de taille.

Open d'Australie. À 44 ans, Federer reprend la raquette et écoeure Casper Ruud

Open d'AustralieÀ 44 ans, Federer reprend la raquette et écoeure Casper Ruud

Bencic fait partie des outsiders les plus en vue

Belinda Bencic est la Suissesse qui a les meilleures chances de réaliser un exploit. Mais dans son cas, le terme «exploit» n'est pas adéquat. Après un début de saison exceptionnel avec cinq victoires à la United Cup, dont deux contre les joueuses du top 10 Iga Swiatek et Jasmine Paolini, la joueuse de 28 ans originaire de Suisse orientale fait partie des outsiders les plus cotées visant le titre et fait à nouveau partie des meilleures mondiales avec sa 10e place.

Classement WTA. Belinda Bencic accomplit «un immense objectif»

Classement WTABelinda Bencic accomplit «un immense objectif»

L'année dernière, lors de sa première participation à un Grand Chelem après son congé maternité, elle s'est hissée jusqu'en huitièmes de finale, comme elle l'avait déjà fait en 2016 et 2023. Bencic n'est jamais allée plus loin en Australie, et cette fois encore, elle pourrait affronter en huitièmes de finale Elena Rybakina, tête de série no 5, vainqueure de Wimbledon en 2022 et finaliste de l'Open d'Australie un an plus tard, qui s'annonce comme une adversaire redoutable. Son premier match contre la Britannique Katie Boulter (WTA 113) ne devrait toutefois pas être un obstacle insurmontable.

Waltert malchanceuse au tirage au sort

Simona Waltert (WTA 86) n'a pas été gâtée par le tirage au sort. La Grisonne de 25 ans fait cette fois son entrée dans le tableau principal de l'Open d'Australie après s'être qualifiée il y a trois ans à Paris et à Wimbledon. Elle affrontera d'emblée Amanda Anisimova, tête de série no 4. L'Américaine a atteint la finale à Wimbledon et à l'US Open l'année dernière.

Open d'Australie. Bérézina totale pour les Suisses lors des qualifications !

Open d'AustralieBérézina totale pour les Suisses lors des qualifications !

Le duel du premier tour entre Viktorija Golubic (WTA 81) et la Russe Varvara Gracheva (WTA 74), qui joue pour la France, s'annonce équilibré. L'année dernière, la Zurichoise de 33 ans a atteint pour la première fois le 3e tour à Melbourne. Cette fois-ci, elle pourrait affronter Rybakina au deuxième tour. Chez les hommes, aucun autre Suisse que Wawrinka ne figure dans le tableau principal.

Sinner grand favori, Alcaraz incertain

Chez les hommes, Jannik Sinner est le grand favori, comme dans aucun autre grand tournoi. L'Italien est invaincu à la Rod Laver Arena depuis 2023 et une défaite en cinq sets en huitièmes de finale contre Stefanos Tsitsipas. A l'inverse, son plus grand rival, Carlos Alcaraz, n'a jamais vraiment connu le succès en Australie. Deux quarts de finale au cours des deux dernières années pour un maigre bilan pour lui. En 2023, le numéro un mondial a échoué face à Alexander Zverev, et il y a un an face à Novak Djokovic.

Rivalité Sinner - Alcaraz. Roger Federer fasciné : «Le monde du sport s'est tu et...»

Rivalité Sinner - AlcarazRoger Federer fasciné : «Le monde du sport s'est tu et...»

L'écart entre l'Allemand Zverev et Djokovic, détenteur du record avec dix titres, et le duo de tête semble trop important, mais ils devraient néanmoins être les premiers challengers des deux meilleurs joueurs actuels. Il sera intéressant de voir comment la séparation d'Alcaraz avec son entraîneur et mentor de longue date, Juan Carlos Ferrero, affectera son jeu. L'Espagnol, Sinner et Djokovic ont tous renoncé à participer à un tournoi de préparation.

Sabalenka, la joueuse à battre

Chez les dames, la favorite est clairement désignée. Aryna Sabalenka a triomphé en 2023 et 2024, mais l'année dernière, elle a perdu une finale très disputée en trois sets contre Madison Keys. A l'US Open et la semaine dernière à Adélaïde, la Bélarusse a également démontré de manière impressionnante qu'elle était actuellement la meilleure joueuse sur dur. Les autres championnes du Grand Chelem de l'année dernière, Coco Gauff à Paris et Iga Swiatek à Wimbledon, n'ont en revanche jamais atteint la finale à Melbourne.

Brisbane. Insubmersible, Sabalenka arrache le doublé à la force des bras

BrisbaneInsubmersible, Sabalenka arrache le doublé à la force des bras

Federer conquis par la rivalité

Federer conquis par la rivalité "formidable" entre Sinner et Alcaraz

La rivalité entre le N.1 mondial Carlos Alcaraz et son dauphin Jannik Sinner, qui ont fait main basse sur les huit derniers titres en Grand Chelem, est "formidable" pour le tennis, a jugé jeudi la légende suisse Roger Federer.

16.01.2026

