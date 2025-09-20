  1. Clients Privés
Billie Jean King Cup Les Etats-Unis rejoignent l'Italie en finale

ATS

20.9.2025 - 16:08

L'équipe des Etats-Unis a battu la Grande-Bretagne 2-0 samedi à Shenzhen. Elle rejoint les tenantes du titre italiennes en finale de la Billie Jean King Cup.

Keystone-SDA

20.09.2025, 16:08

20.09.2025, 16:12

Jessica Pegula (WTA 7) a apporté le point décisif aux Américaines en battant Katie Boulter (55e) 3-6 6-4 6-2 sur le Central en dur de la cité du sud de la Chine, qui accueille pour la première fois la phase finale de l'ex-Fed Cup. Plus tôt dans la journée, Emma Navarro (18e) avait également pris le meilleur en trois sets sur la Britannique Sonay Kartal (82e), dominée 3-6 6-4 6-3.

Sacrés 18 fois en Billie Jean King Cup, un record, les Etats-Unis tenteront de décrocher dimanche une première couronne depuis 2017. Elles seront opposées à l'Italie, quintuple lauréate de la compétition. Emmenée par sa no 1 Jasmine Paolini (8e mondiale), la sélection italienne a renversé vendredi une demi-finale mal engagée contre l'Ukraine d'Elina Svitolina (13e) pour finalement s'imposer 2-1 et se qualifier pour la troisième année d'affilée pour la finale de la BJK Cup.

BJK Cup. Jasmine Paolini sauve l’Italie et l’envoie en finale

BJK CupJasmine Paolini sauve l’Italie et l’envoie en finale

Les Britanniques ont elles échoué samedi pour la troisième fois en quatre ans en demi-finales de la compétition. Elles devront attendre au moins jusqu'à l'édition 2026 pour tenter de soulever pour la première fois le trophée, après avoir perdu quatre finales (1967, 1971, 1972, 1981) du temps où la compétition se jouait sous un format différent.

Les Etats-Unis retrouvent la finale de l'ex-Fed Cup pour la première fois depuis 2018.

