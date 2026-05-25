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Roland-Garros Sous la chaleur parisienne, les favorites imposent leur rythme

ATS

25.5.2026 - 18:52

Les prétendantes au titre Iga Swiatek et Elena Rybakina ont bien démarré Roland-Garros lundi. L'Ukrainienne Elina Svitolina a de son côté dû cravacher pour rallier le 2e tour du Grand Chelem parisien.

Keystone-SDA

25.05.2026, 18:52

25.05.2026, 18:53

Rybakina et Swiatek, respectivement 2e et 3e au classement mondial, ont eu la bonne idée d'expédier leur premier tour, compte tenu de la chaleur excédant les 30°C qui teste les limites physiques des athlètes.

Roland-Garros. Plusieurs joueurs limitent leurs obligations médiatiques à Paris

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Les deux joueuses ont passé en cumulé 2h15 sur le court Philippe-Chatrier: 1h15 pour la Kazakhstanaise pour se défaire de la Slovène Veronika Erjavec (WTA 83) 6-2 6-2, et une heure pour la Polonaise face à l'Australienne Emerson Jones (136) 6-1 6-2.

«Je suis très contente de la manière dont j'ai joué. C'était une bonne journée», s'est félicitée Swiatek, quadruple lauréate de Roland-Garros à 24 ans.

Paolini en gestion

Finaliste en 2024, l'Italienne Jasmine Paolini (13) a disposé de l'Ukrainienne Dayana Yastremska (45) en deux sets, 7-5, 6-3.

Rome. Performance XXL : Svitolina sacrée pour la troisième fois

RomePerformance XXL : Svitolina sacrée pour la troisième fois

Tout juste sacrée à Rome, Elina Svitolina (10) a connu l'après-midi la plus difficile parmi les candidates à la victoire finale: la perte du premier set l'a poussée à puiser dans ses ressources pour battre la Hongroise Anna Bondar (58), 3-6, 6-1, 7-6 (10/3).

Menée 3-1 dans la troisième manche, elle est revenue jusqu'à mener 5-3 et servir pour le match avant de s'écrouler pour laisser passer son adversaire, puis d'arracher le super tie break, qu'elle a finalement enlevé, au terme d'un marathon de 2h26.

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