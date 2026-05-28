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Roland-Garros Les Français ont un nouveau chouchou : Kouamé, 17 ans et au 3e tour !

Arthur Rappaz

28.5.2026

Le Français Moïse Kouamé, pour son premier Roland-Garros à seulement 17 ans, a remporté une bataille homérique de près de cinq heures contre le Paraguayen Adolfo Daniel Vallejo, 6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6 (10/8), pour se qualifier pour le 3e tour.

Agence France-Presse

28.05.2026, 16:55

28.05.2026, 17:27

Sous la canicule, dans un court Suzanne-Lenglen dépourvu d'ombre, le natif de Sarcelles, considéré comme le grand espoir du tennis tricolore, a puissé jusqu'à son dernier souffle pour renverser une situation mal embarquée, à 5-2 pour son adversaire dans l'ultime manche.

Soutenu par un public qui a célébré chacun de ses points comme des buts, il a alors signé un come-back qui restera comme l'un des meilleurs moments de l'édition 2026 de Roland-Garros.

Dans une ambiance folle, le 318e mondial a triomphé au terme d'un super tie-break à suspense, qu'il avait démarré par cinq points consécutifs avant d'être rattrapé puis mené 7 à 6.

«J'ai juste un mot à dire: merci ! Elle vous revient cette victoire, a déclaré Kouame au public après la rencontre. Sans vous, je n'aurais jamais gagné ce match, jamais.»

Victoire du public

«L'année dernière j'ai assisté à une finale où Carlos Alcaraz a sauvé trois balles de match. Il a dit qu'il n'avait jamais cessé d'y croire. Je n'ai jamais cessé d'y croire», a-t-il poursuivi.

Il a esquivé avec un grand sourire une question sur le troisième tour, où l'attend le Chilien Alejandro Tabilo (36e) qui a bénéficié de repos supplémentaire grâce au forfait du Monégasque Valentin Vacherot qu'il devait affronter. La fraîcheur pèsera forcément lourd sur le cours de la partie.

Pendant l'ultime manche, Kouame est resté assis au sol un long moment jusqu'à ce que l'arbitre lui apporte une serviette et l'aide à se relever. Cette image a jeté un froid car au même moment, le N.1 mondial Jannik Sinner s'écroulait en raison d'un coup de chaud.

Précocité 

Mais il en fallait plus pour le faire dérailler. Il a assuré un spectacle qui a marqué les annales du tournoi parisien, peu habitué à de tels phénomènes de précocité.

Sous les yeux de Richard Gasquet qui le conseille, il est devenu le plus jeune tennisman à atteindre le 3e tour d'une levée du Grand Chelem depuis Rafael Nadal en 2003 à Wimbledon. Pour retrouver la trace d'un jeune français aussi performant, il faut remonter à Thierry Tulasne, qui a atteint le 3e tour de l'US Open en 1980 à 17 ans.

Ses performances prometteuses depuis le début de l'année débutée à la 833e place, avec notamment une première victoire en Masters 1000 à Miami en mars, lui ont permis d'obtenir une invitation pour Roland-Garros, où il avait été éliminé dès le premier tour des qualifications l'an dernier.

Si Kouame assure ne pas prêter attention à son âge -- il a fêté ses 17 ans le 6 mars -- à la manière de Kylian Mbappé, il était encore difficile d'imaginer il y a quelques jours un tel parcours, à domicile où la pression du public peut parfois inhiber les Français.

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Après avoir défait Marin Cilic, vainqueur de l'US Open en 2014, au 1er tour, Kouame a remis ça face à Vallejo, 22 ans, auteur d'une bonne saison sur ocre avant d'arriver à Paris.

Il a mené deux manches à rien, en proposant un jeu spectaculaire, entre service efficace et glissades qui ont régalé le public. Mais en dépit des harangues répétées du Français pour appeler les spectateurs à faire plus de bruit, le Paraguayen a arraché un cinquième set face à l'adolescent, qui n'en avait jamais disputé jusque-là dans sa carrière.

Mené 5 à 2 dans l'ultime manche, son sort semblait scellé. Jusqu'à son exceptionnel retour pour arracher le super tie-break puis la victoire.

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