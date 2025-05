Quatorze mois après les contrôles positifs à un anabolisant qui lui ont valu trois mois de suspension, le no 1 mondial Jannik Sinner revient sur le circuit ATP au Masters 1000 de Rome (7-18 mai). Voici les grandes dates de son affaire de dopage.

Après trois mois de suspension, Jannik Sinner revient sur le circuit. KEYSTONE

AFP ATS

Mars 2024: deux échantillons litigieux

Un mois et demi après avoir remporté son premier titre du Grand Chelem à l'Open d'Australie, les 10 et 18 mars 2024, Sinner (alors no 3 mondial) livre deux échantillons d'urine aux autorités antidopage, selon la chronologie de l'affaire détaillée par l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (Itia). Le premier est fourni lors du Masters 1000 d'Indian Wells, le second hors compétition, entre le tournoi californien et celui de Miami.

Le 28 mars, un laboratoire reconnu par l'Agence mondiale antidopage (AMA) détecte des traces de clostebol, un anabolisant, dans le premier échantillon. La substance sera également décelée dans le second le 10 avril.

Avril 2024: suspensions provisoires... et secrètes

Le 4 avril, Sinner est suspendu à titre provisoire en raison des traces de clostebol retrouvées dans le premier échantillon d'urine. Témoignages de son entourage à l'appui, l'Italien fait appel le même jour en invoquant une contamination accidentelle. Sa suspension est levée dès le 5 avril, ce qui lui permet de participer au Masters 1000 de Monte-Carlo.

Les traces de clostebol détectées dans le second échantillon valent à l'Italien une deuxième suspension provisoire infligée le 17 avril, immédiatement contestée par le joueur et levée le 20 avril. L'instance d'appel saisie par Sinner juge en effet probable que les investigations des autorités antidopage concluent à une absence de «faute» ou de «négligence» de sa part.

Conformément aux règles de l'Itia, les contrôles positifs et les suspensions provisoires restent confidentielles à ce stade de la procédure.

Août 2024: l'Itia révèle l'affaire et blanchit Sinner

Après plusieurs auditions de Sinner (devenu no 1 en juin) et de son entourage, l'Itia publie un communiqué de presse le 20 août 2024 qui révèle les deux contrôles positifs au clostebol et conclut à l'absence de «faute» ou de «négligence» de Sinner.

L'Italien perd les points ATP et les gains engrangés au Masters 1000 d'Indian Wells, mais échappe à une nouvelle suspension. Libre de jouer l'US Open, Sinner s'impose à New York début septembre.

Septembre 2024: appel de l'AMA

L'Agence mondiale antidopage annonce le 28 septembre faire appel de la décision de l'Itia auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS). «L'AMA estime que la conclusion ‘d'absence de faute ou de négligence’ n'est pas correcte au regard des règles applicables», explique-t-elle dans un communiqué où elle réclame «une période de suspension d'un à deux ans».

«Déçu et surpris», le no 1 mondial n'en gagne pas moins le Masters 1000 de Shanghai, le Masters ATP et la Coupe Davis avec l'Italie, avant de s'adjuger un troisième trophée majeur en janvier 2025 à l'Open d'Australie.

Février 2025: accord avec l'AMA et retrait de l'appel

Trois semaines après sa victoire à Melbourne, l'AMA annonce le samedi 15 février qu'elle a conclu avec Sinner un «accord de règlement de cas», en vertu duquel il sera suspendu jusqu'au 4 mai. Comme l'Itia, l'instance basée à Montréal juge que l'Italien «n'avait pas l'intention de tricher». Elle le suspend cependant trois mois, arguant qu'«un sportif est responsable de la négligence de son entourage».

L'AMA renonce aussi à l'appel intenté auprès du TAS. Un revirement que le directeur science et médecine de l'instance, Olivier Rabin, a tenté de justifier fin avril sur RMC. «Une provision du Code mondial antidopage indique que lorsque la sanction (initialement réclamée par l'AMA lors de son appel) est jugée trop stricte au regard des faits avérés, il y a possibilité de la réduire», a argumenté M. Rabin.

«Il n'y a pas eu de troc avec l'athlète lui-même, il y a eu à peu près 70 cas où cet article du Code a été appliqué. Donc le cas Sinner n'est pas un cas particulier», a-t-il martelé.

Mai 2025: retour sur le circuit

Resté no 1 mondial grâce à l'inconstance de ses poursuivants Alexander Zverev (2e) et Carlos Alcaraz (3e), Jannik Sinner reprend la compétition à domicile, au Masters 1000 de Rome qu'il n'a encore jamais remporté.