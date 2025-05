Les tournois du Grand Chelem s’attirent les foudres du tennis italien

Le président de la Fédération italienne de tennis (FITP) Angelo Binaghi a lancé dimanche une tirade contre «le monopole» des tournois du Grand Chelem qu'il veut «combattre» pour donner une importance plus grande aux Masters 1000, dont le tournoi de Rome fait partie.

Angelo Binaghi, ici lors du sacre de Jasmine Paolini samedi à Rome, s’attaque au «monopole» des Grands Chelems. IMAGO/Italy Photo Press

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«On est dans une situation très anormale. Dans quel autre domaine de la société dans le monde, il existe un monopole qui dure depuis plus de 100 ans comme les tournois du Grand Chelem ?», a déclaré M. Binaghi lors d'une conférence de presse en ouverture de la dernière journée du tournoi romain.

«Pourquoi ne doit-il n'y en avoir que quatre et toujours les mêmes ? Pourquoi les points attribués à des Grands Chelems sont deux fois plus importants ce que ceux attribués à un Masters 1000 ? Je pense que tout cela n'est absolument pas juste. Cela préserve des monopoles et n'aide pas le tennis à se développer», a poursuivi le président de la FITP, en poste depuis 2001.

«Nous allons chercher de, toutes les façons possibles, d'apporter notre contribution et de combattre» ces monopoles, a-t-il ajouté. «Je ne suis pas absolument pas résigné sur le fait que nous soyons toujours seconds derrière le football et les Grands Chelems», a-t-il répondu à la question d'un journaliste l'interrogeant sur l'idée qu'il avait déjà lancé dans le passé de faire de Rome le cinquième tournoi du Grand Chelem.

«Aujourd'hui, nous sommes les champions du monde (avec la Coupe Davis et la Billie Jean King Cup remportés par l'Italie en 2024), sur les terrains comme sur le plan de l'organisation de ce tournoi si on compare la situation actuelle à celle quand nous sommes arrivés», a-t-il fait remarquer.

Toit rétractable sur le Foro Italico

Le dirigeant est par ailleurs revenu sur l'annonce faite quelques jours auparavant par les autorités italiennes que le Central du Foro Italico sera équipé d'un toit rétractable à partir de 2028. «Après quinze ans d'annonces non avenues et d'attente (...) cela permettra d'accroître sa capacité de 2000 places et de le rendre beaucoup plus beau», a-t-il expliqué.

Les travaux, d'un montant de 60 millions d'euros, débuteront après l'édition 2026 du Masters 1000/WTA 1000 romain et doivent durer dix-huit mois. Pour l'édition 2027, le Central en travaux continuera d'accueillir des rencontres.

