Roland-Garros conservera ses juges de ligne pour l'édition 2025 (25 mai-9 juin). Le Grand Chelem parisien est le dernier Majeur à ne pas avoir recours à l'arbitrage électronique en direct.

AFP ATS

«La volonté fédérale est de conserver les arbitres le temps que l'on pourra», a déclaré le président de la fédération française (FFT), Gilles Moretton, jeudi lors de la conférence de presse de présentation du tournoi. «On est le pays qui fournit les meilleurs arbitres sur le circuit sur l'ensemble des tournois dans le monde. On est une référence et on souhaite les garder», a-t-il affirmé.

Roland-Garros est le dernier tournoi du Grand Chelem à y avoir recours, l'Open d'Australie et l'US Open ayant adopté l'arbitrage électronique depuis 2021 alors que Wimbledon le fera à partir de cette année. Les juges de ligne ont par ailleurs disparu de l'ensemble du circuit principal masculin depuis le 1er janvier, sur décision de l'ATP.

«Ce sont les joueurs qui décident. Si demain, les joueurs à l'unanimité viennent nous dire ‘on ne joue pas s'il n'y a pas la machine’», les organisateurs du tournoi pourraient l'adopter, a convenu M. Moretton, soulignant que «ce n'est pas le cas actuellement sur terre battue».

Par ailleurs, les organisateurs ont confirmé l'hommage qui sera rendu à Rafael Nadal, 14 fois vainqueur du tournoi et retraité depuis novembre, ainsi qu'à Richard Gasquet, qui a annoncé raccrocher ses raquettes après son dernier match à la Porte d'Auteuil.

Une demi-finale en «night session»

Côté programmation, les organisateurs ont choisi de retarder la seconde demi-finale hommes, qui ne se tiendra pas avant 19h contre 17h30 l'an passé, après la polémique des loges vides l'an passé. «L'enjeu, vous l'imaginez bien, c'est le remplissage des tribunes basses, notamment. L'année passée, on n'était pas au rendez-vous, on n'était pas au niveau», a reconnu Amélie Mauresmo, la directrice du tournoi.

Une fan zone de 5000 personnes, ouverte gratuitement du 5 au 9 juin place de la Concorde, fait également son apparition, avec l'objectif que les vainqueurs viennent y présenter leurs trophées.

Enfin, dans un contexte de fronde des joueurs qui réclament aux organisateurs des tournois du Grand Chelem une meilleure répartition des revenus, la dotation a été revue à la hausse pour atteindre 56,352 millions d'euros (+5,21% par rapport à 2024).