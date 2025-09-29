  1. Clients Privés
Roland-Garros «Excellence française» : le tournoi dit non à l’arbitrage électronique

ATS

29.9.2025 - 19:15

Des juges de ligne continueront à officier lors du tournoi de Roland-Garros en 2026. La Fédération française de tennis (FFT), l'a annoncé lundi, défendant «l'excellence de l'arbitrage français».

Un juge de ligne préside un match lors du troisième jour du tournoi de tennis de Roland-Garros, en 2011.
Un juge de ligne préside un match lors du troisième jour du tournoi de tennis de Roland-Garros, en 2011.
imago sportfotodienst

Keystone-SDA

29.09.2025, 19:15

«A l'occasion du prochain tournoi de Roland-Garros, la FFT continuera de mettre à l'honneur l'excellence de l'arbitrage français, reconnue à travers le monde entier, et qui apporte entière satisfaction à l'organisation du tournoi», a expliqué la Fédération dans un communiqué.

Lors de l'édition 2025, 404 officiels de l'arbitrage dont, 284 Français, étaient présents autour des courts parisiens, a précisé la FFT.

La terre battue, unique

Les organisateurs de Roland-Garros estiment que sur terre battue, l'arbitrage électronique n'est pas encore suffisamment performant pour supplanter l'oeil humain.

Le tournoi français (18 mai-7 juin 2026) est le seul du Grand Chelem à conserver ses juges de ligne, à rebours de la tendance actuelle. L'Open d'Australie et l'US Open ont adopté l'arbitrage électronique depuis 2021 et Wimbledon en 2025.

Les juges de ligne ont par ailleurs disparu de l'ensemble du circuit principal masculin depuis le 1er janvier, sur décision de l'ATP.

