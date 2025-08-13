Les organisateurs jouent un mauvais tour à Stan Wawrinka !

L'US Open 2025 se déroulera sans Stan Wawrinka. Le Vaudois de 40 ans, qui n'occupe plus que la 152e place au classement ATP, n'a pas reçu de wild card des organisateurs, contrairement à l'année dernière.

Keystone-SDA ATS

Ainsi, aucun Suisse ne sera directement présent dans le tableau principal du dernier Grand Chelem de l'année à New York que Wawrinka a remporté en 2016.

Le Vaudois, qui est cette semaine à Cancun, ne s'était pas inscrit en qualifications, espérant recevoir une wild-card de la part des organisateurs.