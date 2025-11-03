  1. Clients Privés
En janvier Les patrons du tennis mondial en exhibition en Corée du Sud

3.11.2025 - 08:16

Les patrons du tennis mondial Jannik Sinner et Carlos Alcaraz disputeront un match exhibition en Corée du Sud en janvier, ont annoncé lundi les organisateurs.

Ce match se jouera juste avant l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem de la saison.

Cette partie, qui s'ajoute à un calendrier que les joueurs – dont Alcaraz – jugent déjà trop dense et trop long, se tiendra le 10 janvier à Incheon, près de Séoul. L'Open d'Australie, dont Sinner est le tenant du titre, débutera le 18 janvier à Melbourne.

«Pour les fans de tennis coréens ce sera la toute première chance de voir les deux meilleurs joueurs s'affronter», se félicite le constructeur automobile coréen Hundai, sponsor de l'événement, dans un communiqué.

Masters 1000 de Paris. Sinner triomphe et reprend la couronne à Alcaraz

Masters 1000 de ParisSinner triomphe et reprend la couronne à Alcaraz

