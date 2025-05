Les révélations bouleversantes de Yannick Noah

Dans un documentaire traitant du sujet de la santé mentale, Yannick Noah a révélé qu’il avait souffert d’une «profonde dépression» après sa victoire à Roland-Garros en 1983. «Perdue», l’ex-star du tennis français a expliqué qu’elle avait pensé à mettre fin à ses jours à cette époque.

« Bonjour, je m'appelle Yannick Noah et j'ai survécu à une profonde dépression »

Mardi soir, la chaîne M6 diffusait son documentaire «Santé mentale, briser le tabou». Ce reportage, qui visait «à briser les tabous et à libérer la parole autour des troubles psychiques» et qui a été suivi par 4,5 millions de téléspectateurs, a mis en avant les témoignages de plusieurs personnalités françaises.

Parmi elles, des sportifs, à l’image des nageurs Florent Manaudou et Camille Lacourt et de l’ancien tennisman devenu chanteur, Yannick Noah. Ce dernier a ainsi révélé qu’il avait traversé une sombre période après son sacre à Roland-Garros en 1983. Alors âgé d’une vingtaine d’années, le natif de Sedan a eu du mal à gérer les retombées de son exploit.

«Je m'appelle Yannick Noah et j'ai survécu à une profonde dépression», a ainsi commencé le Tricolore de 64 ans. «Et ça a été compliqué, car j’étais un peu seul. J’avais 23 ans et j’étais en pleine forme. Ma priorité depuis que j’avais 12 ans, c’était de gagner ce tournoi à Paris. C’était ça. Tous mes potes étaient là. Tous les gens que j’aimais étaient là. Mon père saute sur le court, c’était parfait.»

Mais dès les jours qui ont suivi sa victoire en finale face au Suédois Mats Wilander (6-2 7-5 7-6), Noah a commencé à broyer du noir, au point de vouloir mettre fin à sa vie. «Le bonheur, c’était de gagner cette coupe. Et le lendemain, j’étais perdu. Je ne savais pas ce qui se passait. Tous les gens autour de moi pensaient que j’étais en train de vivre ma meilleure vie, mais j’avais envie de m’envoyer en l’air, j’avais envie de partir. Parce qu’une fois là-haut, on ne m’a pas donné le mode d’emploi», a-t-il raconté.

Et de se remémorer : «Cette période-là, c’était vraiment un sentiment très précis. Je marchais seul dans la rue, dans la nuit à Paris. J’attendais qu’il n’y ait personne et je regardais la Seine, et je me disais : ‘je me jette, je n’en peux plus’.»

Yannick Noah finira par se relever de cette épreuve et poursuivra sa carrière de joueur jusque dans les années 90, avant d’en entamer une nouvelle dans le monde de la musique. Parallèlement, il gardera un pied dans le monde de la petite balle jaune en devenant capitaine à succès de l’équipe de France de Coupe Davis et de Fed Cup.

En septembre prochain, celui qui reste à ce jour le seul vainqueur français en Grand Chelem de l’ère Open fera son retour au bord d’un court de tennis à San Francisco, puisque qu’il a été choisi pour diriger l'équipe Europe en Laver Cup, la compétition créée par Roger Federer.

Dès le lendemain de sa victoire à Roland Garros, Yannick Noah vit mal la redescente émotionnelle et commence à sombrer.

