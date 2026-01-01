Les dames reprennent pied au plancher, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner à leur aise: les circuits ATP et WTA redémarrent dès vendredi à l'United Cup, deux bonnes semaines avant l'Open d'Australie (18 janvier-1er février), premier temps fort de la saison 2026.

Jannik Sinner, à gauche, et Carlos Alcaraz après leur dernière bataille aux Masters ATP. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Coco Gauff et Naomi Osaka à Perth, Aryna Sabalenka à Brisbane et Iga Swiatek à Sydney: d'un bout à l'autre de l'Australie, les principales têtes d'affiche du circuit féminin ont choisi de rejouer des matches officiels dès les premiers jours de l'année.

La Japonaise Naomi Osaka (16e mondiale) ouvrira le bal vendredi contre la Grecque Maria Sakkari en United Cup, une compétition mixte par équipes nationales disputée à Perth et Sydney et à laquelle la Suisse prendra également part.

Swiatek à Sydney

Coco Gauff (3e) lui succèdera dès samedi, toujours dans l'ouest de l'Australie et contre l'Argentine, pour tenter de contribuer à un troisième titre américain en quatre ans en United Cup.

Lundi, c'est à Sydney qu'Iga Swiatek (2e) entamera sa saison, contre l'Allemagne. Lauréate de son premier Wimbledon en juillet après avoir amassé quatre titres à Roland-Garros et un à l'US Open, la Polonaise aura une première idée à l'United Cup de ses chances de décrocher deux semaines plus tard à Melbourne le seul Grand Chelem qui lui manque, l'Open d'Australie.

Généralement très à l'aise sur dur, la no 1 mondiale Aryna Sabalenka a elle prévu de disputer le WTA 500 de Brisbane (4-11 janvier), tournoi dont elle est tenante du titre et où sont également inscrites Amanda Anisimova (4e), Elena Rybakina (5e), Jessica Pegula (6e), la lauréate du dernier Open d'Australie Madison Keys (7e) et Mirra Andreeva (9e).

Tour de chauffe coréen pour Alcaraz et Sinner

Ils ont fini ensemble leur saison 2025 en finale du Masters de Turin, ils commenceront 2026 l'un contre l'autre: Carlos Alcaraz et Jannik Sinner doivent s'affronter lors d'un match exhibition programmé le 10 janvier à Incheon (Corée du Sud), seul rendez-vous qui figure à leur calendrier avant l'Open d'Australie.

Après avoir mis le circuit masculin en coupe réglée en 2025 (huit titres pour Alcaraz dont Roland-Garros et l'US Open, six titres pour Sinner dont l'Open d'Australie et Wimbledon), le no 1 mondial et son dauphin italien tenteront à Melbourne de se livrer un quatrième duel d'affilée en finale d'un Grand Chelem. Pour Alcaraz, ce sera une année de renouveau après sa séparation d'avec son entraîneur et mentor, Juan Carlos Ferrero, après sept ans de collaboration.

Djokovic à Melbourne

A 38 ans, Novak Djokovic (4e) espère évidemment jouer les trouble-fête, lui qui court depuis plus de deux ans derrière un 25e titre record en Grand Chelem et a déjà triomphé dix fois à l'Open d'Australie. Le Serbe n'est inscrit nulle part avant Melbourne.

L'Allemand Alexander Zverev (3e) a lui prévu de débuter sa saison 2026 à l'United Cup, comme le Canadien Felix Auger-Aliassime (5e), l'Américain Taylor Fritz (6e) et l'Australien Alex De Minaur (7e).

L'éternelle Venus Williams annoncée à Auckland

Trente-deux ans après sa première victoire sur le circuit WTA, l'inoxydable Venus Williams (45 ans) sera la principale attraction du WTA 250 d'Auckland (5-11 janvier).

Bénéficiaire d'une invitation des organisateurs du tournoi néo-zélandais, l'Américaine a prouvé à l'été 2025 qu'elle était encore capable de coups d'éclat, comme lorsqu'elle a battu la 35e mondiale Peyton Stearns après seize mois d'absence du circuit.

Quart-de-finaliste en double du dernier US Open, Venus n'est peut-être pas la seule Williams qui jouera un match officiel en 2026. Sa cadette Serena (23 titres en Grand Chelem), retraitée des courts depuis 2022, s'est en effet réinscrite sur la liste des joueuses contraintes de fournir quotidiennement leur localisation aux autorités antidopage afin de pouvoir être soumises à des contrôles hors tournoi.

Un préalable administratif indispensable pour être autorisée à disputer un match officiel. L'intéressée a cependant rapidement démenti les rumeurs de retour à temps plein sur le circuit.