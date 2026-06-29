Une vingtaine de stars du tennis mondial, dont les no 1 mondiaux Jannik Sinner et Aryna Sabalenka, ont annoncé lundi renoncer à écourter leurs obligations médiatiques à Wimbledon. Le tournoi londonien a partiellement répondu à leurs revendications.

«Après des réunions constructives entre les représentants des joueurs et la gouvernance du All England Tennis Club», qui organise Wimbledon, «les joueurs confirment qu'ils reprendront normalement leurs obligations médiatiques dès le lundi 29 juin», ont-ils annoncé dans le communiqué publié lundi.

«Cette décision résulte de l'engagement de Wimbledon à revenir vers les joueurs avec des propositions spécifiques en réponse aux trois revendications» qu'ils portent sur la répartition des revenus des Grand Chelem, la participation des joueurs aux décisions et l'investissement dans leur «bien-être» (santé, retraite, maternité notamment), est-il encore indiqué.

Malgré le recul annoncé lundi, «des problèmes structurels demeurent néanmoins et les joueurs examineront minutieusement les propositions» de Wimbledon «une fois qu'ils les auront reçues», concluent leurs représentants.

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