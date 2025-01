C'est avec une confiance en berne que les joueurs suisses abordent le 1er tour des qualifications de la Coupe Davis face à l'Espagne, samedi et dimanche à Bienne. «Les débats s'équilibrent toujours sur les surfaces plus rapides, surtout au meilleur des trois sets», rappelle toutefois le capitaine helvétique Severin Lüthi.

Severin Lüthi et la Suisse affrontent ce week-end l’Espagne à Bienne. KEYSTONE

Keystone-SDA, ATS ATS

Sur le papier, la mission de la troupe du Bernois s'annonce ardue. Et ce même si son homologue ibère David Ferrer n'aligne pas la meilleure équipe possible en l'absence notamment du no 3 mondial Carlos Alcaraz. Trois des quatre Espagnols sélectionnés font partie des 60 meilleurs joueurs du monde.

«L'Espagne, même sans ses meilleurs joueurs, reste difficile à jouer», soulignait Lüthi mercredi devant la presse. «Mais ça ne change pas grand-chose pour nous, on doit avant tout se préparer le mieux possible. Et beaucoup de choses peuvent se passer en indoor», d'autant plus face à des Ibères plus à l'aise sur terre battue.

Côté suisse, aucun joueur ne fait partie du top 100 de la hiérarchie mondiale. Le mieux classé est le puissant Argovien Jérôme Kym (ATP 136), dont le service fait merveille sur le Rebound Ace de la Swiss Tennis Arena. Mais son début de saison est compliqué, comme celui de Dominic Stricker (ATP 287) et de Marc-Andrea Hüsler (ATP 170).

«Heureux de se retrouver»

«Un capitaine espère évidemment toujours que ses joueurs évoluent à leur meilleur niveau», concède Lüthi. Quelques victoires de plus auraient fait du bien. Mais il n'y a pas de quoi en faire un drame, ils n'ont joué que 2-3 tournois cette saison», précise l'ancien coach de Roger Federer.

«Ce qui m'intéresse, c'est leur parcours des derniers mois, les progrès qu'ils démontrent», poursuit Severin Lüthi, qui compte plus sur l'esprit d'équipe que sur l'esprit de revanche de ses joueurs pour créer l'exploit ce week-end. «Ils sont heureux de se retrouver, ça se sent», se réjouit-il.

Stricker titularisé

«C'est cet esprit de corps qui amène un supplément de motivation, et pas la frustration d'avoir manqué leur début de saison», glisse encore Lüthi, qui mise sur Dominic Stricker samedi en simple. Le gaucher bernois défiera pour la première fois le no 1 espagnol Pedro Martinez (ATP 44) dans le match d'ouverture (dès 13h).

Stricker (22 ans) est pourtant en proie en doute, après avoir perdu ses quatre premiers matches de la saison sans avoir empoché le moindre set. Mais sa force de frappe est redoutable sur surface rapide, comme celle de Jérôme Kym qui se mesurera à Roberto Carballes Baena (ATP 51) dans le deuxième match prévu samedi.

Les débats se poursuivront dimanche, dès 12h30, avec tout d'abord un double qui devrait opposer le duo Hüsler/Stricker – à moins que Lüthi n'opte pour Remy Bertola – à la paire Pedro Martinez/Jaume Munar. Le quatrième match du week-end verra Kym se frotter à Martinez, le cinquième Stricker à Carballes Baena.

La Serbie ou le Danemark en cas de victoire

A noter que le vainqueur de cette confrontation se mesurera à la Serbie ou au Danemark au 2e tour de ces qualifications, à la mi-septembre. La Serbie doit composer sans Novak Djokovic au 1er tour, alors que le Danemark peut compter sur le no 12 mondial Holger Rune pour cette rencontre qui se dispute à Copenhague.