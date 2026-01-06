Les joueurs de l'Open d'Australie se disputeront cette année une dotation record, les organisateurs ayant annoncé mardi une augmentation de 16% du total du prize money, porté à 111,5 millions de dollars australiens (64 millions d'euros).

L’Américaine Madison Keys a remporté l’Open d’Australie en 2025. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

Les vainqueurs des simples messieurs et dames du premier tournoi du Grand Chelem de l'année empocheront chacun 4,15 millions de dollars australiens (2,38 millions d'euros), soit une hausse de 19% par rapport aux 3,5 millions de l'an dernier.

Les joueurs battus au premier tour recevront 150.000 dollars australiens (85.000 euros), tandis que ceux éliminés dès le premier tour des qualifications toucheront 40.500 dollars australiens (23.000 euros).

Le directeur du tournoi, Craig Tiley, a indiqué que cela reflétait l'engagement de la Fédération australienne de tennis à soutenir les carrières à tous les niveaux, des espoirs aux champions de Grand Chelem.

«En augmentant de 55% les dotations depuis 2023 et en améliorant les avantages pour les joueurs, nous veillons à ce que le tennis professionnel soit viable pour tous les compétiteurs,» a-t-il ajouté. «En soutenant les joueurs à tous les niveaux, nous construisons des viviers de talents plus profonds et des histoires plus captivantes pour les fans».

Le tournoi débutera au Melbourne Park le 18 janvier, avec Jannik Sinner et Madison Keys en défense de leur titre.