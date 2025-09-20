L'Europe a pris l'avantage trois victoires à une contre l'équipe Monde à l'issue de la première journée de la Laver Cup, vendredi à San Francisco. La paire Carlos Alcaraz-Jakub Mensik ont notamment remporté leur double face aux Américains Taylor Fritz-Alex Michelsen (7-6 (9/7), 6-4).

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

L'équipe européenne, dirigée cette année par Yannick Noah qui succède à Björn Borg, a toujours fait la course en tête grâce aux victoires du Norvégien Casper Ruud (12e mondial) et du Tchèque Jakub Mensik (17e) lors des deux premiers simples disputés au Chase Center, la salle des Golden State Warriors en NBA.

Ruud et Mensik se sont respectivement imposés contre le puissant serveur américain Reilly Opelka (62e) 6-4, 7-6 (7/4) et son compatriote Alex Michelsen (32e), vaincu au terme d'un super tie-break accroché 6-1, 6-7 (3/7), 10/8.

Le jeune Brésilien Joao Fonseca (42e), qui participe pour la première fois à la compétition, a inscrit le seul point de l'équipe Monde, entraînée cette année par Andre Agassi en remplacement de John McEnroe. Le jeune talent «auriverde» a battu un autre novice en Laver Cup, l'Italien Flavio Cobolli (25e), 6-4, 6-3.

L’Europe a remporté cinq des sept premières éditions, mais l’équipe Monde s’était imposée la dernière fois que la compétition, co-créée par la légende suisse Roger Federer, s’est tenue en Amérique du Nord, à Vancouver en 2023.

Les matchs de vendredi valaient chacun un point. Le programme de samedi comprend également trois simples et un double, tous comptant pour deux points. Dimanche, la journée s’ouvrira par un double, suivi de trois simples si nécessaire, chaque rencontre valant trois points. La première équipe à atteindre 13 points remportera la coupe.