«Limite clairement franchie» L’ex-star du tennis Lleyton Hewitt dérape et se fait suspendre

Nicolas Larchevêque

10.9.2025

Le capitaine de l'équipe d'Australie de Coupe Davis, Lleyton Hewitt, a été suspendu deux semaines, a annoncé mercredi l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (ITIA). L’ancien numéro un mondial est sanctionné en raison de son comportement lors d'un contrôle antidopage.

Lleyton Hewitt a été suspendu deux semaines.
Lleyton Hewitt a été suspendu deux semaines.
IMAGO/Bildbyran

Agence France-Presse

10.09.2025, 14:56

Les faits remontent à la défaite de l'équipe australienne en demi-finale de la Coupe Davis contre l'Italie à Malaga (Espagne), en novembre 2024. Hewitt avait bousculé un accompagnateur bénévole antidopage âgé de 60 ans à l'issue de la rencontre.

Au cours de la première audience de son procès à Sydney en janvier, l'Australien de 44 ans avait plaidé la «légitime défense». Mais après enquête et analyse des vidéos disponibles, il a été condamné par un tribunal indépendant, dans le cadre du Programme antidopage du tennis, à deux semaines sans activité en relation avec le tennis. Cela comprend l'entraînement, le mentorat, la pratique, le rôle de capitaine et toute autre fonction associée. Il devrait également payer une amende de 30’000 dollars australiens (environ 17’000 euros).

Comportement «ni raisonnable ni proportionné»

«Le personnel antidopage joue un rôle fondamental en coulisses pour maintenir l'intégrité du tennis, et il devrait pouvoir exercer ses fonctions sans craindre d'être victime de violences physiques. Dans ce cas, cette limite a clairement été franchie, et nous n'avions d'autre choix que de prendre des mesures», a déclaré Karen Moorhouse, la présidente de l'ITIA, citée dans un communiqué de l'organisation.

Le tribunal a jugé que le comportement d'Hewitt n'était «ni raisonnable ni proportionné», mais a accepté de tenir compte de l'agenda du capitaine de l'équipe d'Australie, qui affronte la Belgique au second tour des qualifications de la Coupe Davis samedi et dimanche à domicile (Sydney), en décalant la date de la prise d'effet de la sanction du 24 septembre au 7 octobre. Lleyton Hewitt peut encore faire appel de la décision du tribunal.

Archive sur le tennis

C’est cadeau ! 5 minutes de la magie Federer à savourer

C’est cadeau ! 5 minutes de la magie Federer à savourer

Des échanges à couper le souffle, des revers prodigieux et des volées inimaginables ! Voici quelques highlights de la carrière exceptionnelle de Roger Federer...

16.12.2022

