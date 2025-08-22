  1. Clients Privés
US Open L’expérience comme atout majeur : Sabalenka vise le doublé

Melchior Cordonier

22.8.2025

La N.1 mondiale de tennis Aryna Sabalenka compte sur son «expérience» pour conserver son titre à l'US Open, a t-elle expliqué vendredi, à deux jours de son entrée en lice à New York dans la dernière levée du Grand Chelem.

Sabalenka mise sur son expérience pour défendre son titre.
Sabalenka mise sur son expérience pour défendre son titre.
Keystone

Agence France-Presse

22.08.2025, 22:52

«Peut-être que quand les champions en titre reviennent, ils se mettent beaucoup de pression. Mais je pense avoir suffisamment d'expérience pour me concentrer uniquement sur moi-même et essayer de reproduire ce résultat», a estimé la Bélarusse à l'occasion des traditionnelles conférences de presse d'avant-tournoi.

Alors qu'on lui faisait remarquer que dix joueuses différentes s'étaient imposées à l'US Open lors des onze dernières années, Aryna Sabalenka a lancé en souriant: «Je pense qu'il faut changer cela. C'est mon espoir (...) J'essayais d'ignorer cette statistique. Mais, wow, c'est fou !»

«C'est un tournoi très important pour moi. Le dernier Grand Chelem de l'année. J'ai tiré des leçons des moments difficiles que j'ai vécus cette saison lors des Grands Chelems», a ajouté la joueuse de 27 ans, battue cette année en finale de l'Open d'Australie et de Roland Garros et éliminée en demi-finale à Wimbledon.

«J'aimerais terminer la saison avec un Grand Chelem et la première place mondiale. Mais je pense que même si cet objectif n'est pas atteint, je considérerai quand même cette saison comme vraiment incroyable pour moi. Toutes les leçons difficiles que j'ai apprises me rendront plus forte l'année prochaine», a encore dit Sabalenka.

La Bélarusse, qui reste sur une élimination en quart de finale à Cincinnati face à la Kazakhe Elena Rybakina (6-1, 6-4), affrontera dimanche la Suisse Rebeka Masarova (109e) au premier tour de l'US Open.

«J'espère vraiment que tout se passera pour le mieux, sachant à quel point j'aime jouer ici et je m'y sens soutenue. C'est un endroit incroyable. J'espère vraiment que je vais faire de mon mieux», a souhaité la N.1 mondiale.

