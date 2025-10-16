  1. Clients Privés
Tennis L'ITF va être rebaptisée «World Tennis» en 2026

ATS

16.10.2025 - 17:31

La Fédération internationale de tennis (ITF) va changer de nom en 2026. Elle deviendra «World Tennis», a annoncé l'instance chargée notamment d'organiser le tournoi olympique, la Coupe Davis et la Billie Jean King Cup.

La Fédération internationale de tennis sera rebaptisée « World Tennis » en 2026 (image d'illustration).
La Fédération internationale de tennis sera rebaptisée « World Tennis » en 2026 (image d’illustration).
AP

Keystone-SDA

16.10.2025, 17:31

16.10.2025, 17:32

Fondée en 1913 à Paris sous le nom de « International Lawn Tennis Federation», l'organisation avait adopté son nom actuel en 1977. Approuvé à la «majorité écrasante» des fédérations nationales membres de l'ITF à l'occasion de l'assemblée générale annuelle, le nouveau nom doit permettre de «mieux refléter le rôle de l'organisation», selon le communiqué de presse.

«Ce changement offrira une identité plus claire» à l'ITF et «alignera la marque sur d'autres instances de gouvernance majeures du sport mondial», comme par exemple World Athletics pour l'athlétisme ou World Aquatics pour la natation. La nouvelle dénomination commerciale de l'ITF sera d'application dès le 1er janvier 2026, tandis que «la marque World Tennis sera lancée à l'été 2026 dans le cadre d'un plan de déploiement par étapes», est-il encore précisé.

Coupe Davis. Jannik Sinner fait planer un doute sur sa participation

Coupe DavisJannik Sinner fait planer un doute sur sa participation

L'ITF est une des sept instances de gouvernance du tennis mondial, aux côtés de l'ATP (circuit masculin), de la WTA (circuit féminin) et des organisateurs des quatre tournois du Grand Chelem: Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et US Open.

