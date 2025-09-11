  1. Clients Privés
Suspendu après un incident Lleyton Hewitt contre-attaque : «Je suis vraiment déçu...»

Nicolas Larchevêque

11.9.2025

Le capitaine de l'équipe d'Australie de Coupe Davis et ancien numéro un mondial de tennis, Lleyton Hewitt, suspendu deux semaines en raison de son comportement lors d'un contrôle antidopage, a annoncé jeudi faire appel, regrettant le timing de cette sanction.

Lleyton Hewitt a annoncé jeudi faire appel de sa suspension
Lleyton Hewitt a annoncé jeudi faire appel de sa suspension
IMAGO/AAP

Agence France-Presse

11.09.2025, 10:36

Hewitt, 44 ans, a été suspendu deux semaines et a écopé de 30’000 dollars australiens d'amende (environ 17’000 euros) pour avoir bousculé un accompagnateur bénévole antidopage âgé de 60 ans à l'issue de la demi-finale de Coupe Davis contre l'Italie à Malaga (Espagne), en novembre 2024.

«Limite clairement franchie». L’ex-star du tennis Lleyton Hewitt dérape et se fait suspendre

«Limite clairement franchie»L’ex-star du tennis Lleyton Hewitt dérape et se fait suspendre

L'ancien joueur avait argué avoir agi en état de légitime défense. Cependant, sa suspension ne doit prendre effet que le 24 septembre, ce qui signifie qu'il pourra tenir son rôle de capitaine pour la rencontre de Coupe Davis contre la Belgique ce week-end à Sydney.

«Déçu par la décision et l'ensemble du processus»

«Je suis vraiment déçu par la décision de manière générale, mais aussi par l'ensemble du processus, pour être honnête, et par le manque d'informations qui ont été divulguées», a déclaré Hewitt à la Ken Rosewall Arena. «Je vais faire appel avec mon équipe juridique, je ne m'exprimerai donc plus à ce sujet», a-t-il ajouté.

Lorsqu'on lui a demandé s'il envisageait de se retirer ce week-end à la lumière de cette suspension, le joueur de 44 ans a répondu: «Non». «Cette compétition est trop importante. Je pense qu'au fond, cela rendra les garçons encore plus forts pour aller sur le terrain et faire le travail», a-t-il encore estimé. L'Australie n'a plus remporté la Coupe Davis depuis 2003.

