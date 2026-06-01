Les organisateurs de Roland-Garros ont sanctionné le Paraguayen Adolfo Daniel Vallejo d'une amende de 65.000 dollars (environ 55.000 euros) pour des propos sexistes visant l'arbitre Ana Carvalho, a indiqué lundi la directrice du tournoi Amélie Mauresmo.

Adolfo Daniel Vallejo écope de 65'000 euros d'amende pour ses propos sexistes. IMAGO/PsnewZ

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

«Il y a eu une amende qui a été décidée à hauteur de 65.000 euros, environ la moitié de son prize money», a déclaré la responsable lors d'un point avec la presse.

La Fédération française de tennis a précisé plus tard auprès de l'AFP que le montant était en dollars, et non en euros.

«C'est clairement quelque chose qui n'est pas acceptable pour nous, pour le tournoi, pour la Fédération même au-delà du tournoi. Ce genre de propos n'a pas sa place ici», a insisté Mme Mauresmo.

L'organisation a indiqué vendredi qu'elle allait sanctionner le tennisman de 22 ans «de manière significative, sous la forme d'une amende», mais sans plus de précisions.

Le 71e joueur mondial a tenu des propos sexistes visant l'arbitre de chaise brésilienne Ana Carvalho, après sa défaite face au Français Moïse Kouame au 2e tour de Roland-Garros, jeudi dernier, au terme d'un marathon de près de cinq heures.

Il s'est excusé depuis.

Le prize money (dotation) accordé à un joueur éliminé au 2e tour s'élève à 130.000 euros.

La conférence de presse en espagnol