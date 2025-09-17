  1. Clients Privés
FR

Billie Jean King Cup L'Ukraine se qualifie pour sa première demi-finale

ATS

17.9.2025 - 22:24

L'Ukraine s'est qualifiée mercredi pour la première fois de son histoire pour les demi-finales de la Billie Jean King Cup. Elle s'est imposée 2-0 contre l'Espagne à Shenzhen, en Chine.

Keystone-SDA

17.09.2025, 22:24

Dirigée par le capitaine (et ancien joueur) Illya Marchenko, la sélection ukrainienne disputera vendredi une place en finale à l'Italie, tenante du titre.

La no 2 ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 26) a placé son pays aux commandes de son quart de finale en battant 7-6 (7/3) 6-2 Jessica Bouzas Maneiro (WTA 51). Elina Svitolina (WTA 13) a ensuite terminé le travail en renversant la no 1 espagnole Paula Badosa (WTA 20) 5-7 6-2 7-5.

Avant de se qualifier pour le Final 8 de Shenzhen, l'Ukraine s'était déjà hissée deux fois parmi les huit dernières nations en lice de la compétition, en 2010 et 2012. La BJK Cup s'appelait alors encore Fed Cup et se disputait selon un format différent.

Les deux derniers quarts de finale opposeront jeudi les Etats-Unis de Jessica Pegula (WTA 7) au Kazakhstan d'Elena Rybakina (WTA 10), puis le Japon au Royaume-Uni, deux pays privés de leurs cheffes de file, respectivement Naomi Osaka (WTA 14) et Emma Raducanu (WTA 33).

