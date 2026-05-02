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Madrid L'Ukrainienne Marta Kostyuk remporte le titre

ATS

2.5.2026 - 18:57

L'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 23) a battu samedi la Russe Mirra Andreeva (8e) 6-3 7-5 en finale du WTA 1000 de Madrid. Elle remporte son premier titre dans un tournoi de cette catégorie.

Keystone-SDA

02.05.2026, 18:57

02.05.2026, 19:24

A moins d'un mois de Roland-Garros (24 mai-7 juin), Kostyuk (23 ans) reste invaincue cette saison sur terre battue avec 11 victoires et un titre au WTA 250 de Rouen. Grâce à sa victoire en finale, elle est assurée de se hisser à la 15e place lundi, son meilleur classement WTA en carrière (16e en juin 2024).

L'Ukrainienne a parfaitement débuté cette finale en mettant sous pression Andreeva sur son service (43% de première balle). Elle a fixé la jeune Russe en attendant le dernier moment pour croiser son coup droit à l'opposé et prendre le large à 4-2.

Le deuxième set a été plus animé, marqué par le réveil d'Andreeva, bien plus juste dans les échanges. La jeune Russe (19 ans) a eu deux balles de set, écartées par le puissant service de Kostyuk (deux aces dans le jeu).

Agacée d'avoir laissé passer l'occasion, Andreeva s'est montrée plus nerveuse et a commis une double faute, offrant la balle de 6-5 pour Kostyuk, qui a filé ensuite vers la victoire en 1h21.

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